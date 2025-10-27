به گزارش خبرنگار مهر، انتشار ویدئویی از تخریب بخشی از کاشی‌های تاریخی در میدان نقش‌جهان توسط یکی از مغازه‌داران، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان فعالان و علاقه‌مندان به میراث فرهنگی برانگیخته است. در این ویدئو، فردی با ابزار ساختمانی اقدام به کندن کاشی‌های قدیمی بدنه یکی از حجره‌ها می‌کند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره نبود نظارت مؤثر بر فعالیت‌های ساختمانی در این میدان جهانی را افزایش داده است.

سید روح‌الله سیدالعسگری، معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابعاد این تخلف گفت: در هفته چند پرونده تخلف در زمینه تغییر و استفاده نادرست از بدنه حجره‌ها و دیواره‌های بازار اصفهان تشکیل می‌شود. این تخلفات معمولاً مربوط به نصب ویترین، تابلو یا استفاده از مصالح ناهمگون با معماری تاریخی میدان است.

وی افزود: متأسفانه برخی کسبه بدون هماهنگی با میراث فرهنگی و شهرداری، اقدام به تعمیر یا تغییر در بدنه حجره‌ها می‌کنند. در حالی که بر اساس ضوابط موجود، هرگونه تعمیر، نصب یا دخل و تصرف در بناهای تاریخی نیازمند دریافت مجوز رسمی است و شهرداری نیز موظف است پیش از صدور هرگونه مجوز، از اداره میراث فرهنگی استعلام بگیرد.

سیدالعسگری تصریح کرد: در پرونده اخیر، مغازه‌دار بدون کسب مجوز و به‌صورت خودسرانه اقدام به کندن بخشی از کاشی‌های قدیمی کرده است. این در حالی است که وی می‌توانست با اطلاع‌رسانی به کارشناسان میراث فرهنگی، موضوع را به شکل اصولی و با کمترین آسیب پیگیری کند.

معاون میراث فرهنگی استان ادامه داد: مالک این حجره اعلام کرده قصد داشته تنها بخش کوچکی از بدنه مغازه را برای نصب ابزار یا سفت کردن قطعه‌ای قدیمی تعمیر کند، اما همین اقدام غیراصولی باعث آسیب به کاشی‌هایی شد که متعلق به دوره صفوی و در دوره‌های مختلف، از جمله پهلوی اول، مرمت شده بودند.

وی خاطرنشان کرد: پرونده این تخلف در حال بررسی است و کارشناسان فنی میراث فرهنگی برای ارزیابی میزان خسارت و نحوه جبران آسیب وارد شده به محل اعزام شده‌اند.

سیدالعسگری تأکید کرد: میدان نقش‌جهان نه تنها میراث ارزشمند اصفهان، بلکه متعلق به همه مردم ایران و جهان است و هرگونه اقدام غیرمسئولانه در این عرصه ثبت‌شده جهانی می‌تواند خسارتی جبران‌ناپذیر بر هویت تاریخی شهر وارد کند.