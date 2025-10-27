واگذاری زمین به ۵۲۰۰ خانواده شهدا و ایثارگران قم نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان دیدار اکبر بهنام‌جو استاندار قم با سعید اوحدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، که با حضور جمعی از مسئولان استانی عصر دوشنبه برگزار شد، موضوع واگذاری زمین به خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان قم وارد مرحله نهایی اجرایی شد.



این نشست با حضور روح‌الله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم و مجتبی ملک‌نژاد رئیس دفتر استاندار در دفتر رئیس بنیاد شهید کشور انجام شد و در آن، آخرین هماهنگی‌ها برای اجرای طرح تأمین اراضی ویژه ایثارگران مورد بررسی قرار گرفت.



در این جلسه، بهنام‌جو با ارائه گزارشی از پیگیری‌های مستمر انجام‌شده در هفته‌های اخیر، تأکید کرد: صورت‌جلسه نهایی این طرح در استان قم تنظیم و تکمیل شده و تنها مرحله باقیمانده، اخذ تصویب نهایی در شورای عالی شهرسازی کشور است تا عملیات اجرایی واگذاری اراضی آغاز شود.



معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز با قدردانی از تلاش‌های استاندار قم در پیگیری مستمر این موضوع، قول مساعد داد که با همکاری مجموعه سیاحتی و خدماتی کوثر، مراحل حقوقی و اجرایی واگذاری زمین با سرعت بیشتری دنبال و نهایی شود.



در ادامه این نشست، موضوع تخصیص زمین برای احداث مرکز رفاهی ویژه جانبازان قطع نخاعی قم مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارائه گزینه‌های مطرح‌شده از سوی مسئولان استان، مکان پیشنهادی در محدوده شهری قم به تأیید رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران رسید.



از دیگر محورهای مورد بحث در این جلسه، بررسی گزینه‌های موجود برای خرید یک هتل جهت بهره‌برداری خانواده‌های شهدا، جانبازان و آزادگان استان بود که کلیات طرح با موافقت حاضران، تصویب و مقرر شد مراحل کارشناسی آن در چارچوب ضوابط مربوطه پیگیری شود.



استاندار قم در پایان این نشست با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای مصوبات اظهار کرد: اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در ارتقای خدمات رفاهی و معیشتی جامعه ایثارگری استان دارد و امیدواریم با همراهی دستگاه‌های ملی و استانی، نتایج آن در کوتاه‌ترین زمان برای این قشر معزز قابل لمس باشد.