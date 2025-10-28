به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو در آئین گرامیداشت روز پرستار و تجلیل از پرستاران نمونه استان قم که با حضور جمعی از مدیران، پیشکسوتان حوزه سلامت و کارکنان پرستاری برگزار شد، اظهار داشت: پرستاران، حلقه حیاتی میان بیمار و درمان هستند و بدون حضور آنان فرآیند درمان به نتیجه نخواهد رسید.



وی با تبریک میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار افزود: پرستاران شریف ما با دلسوزی و ایثار، نقش محوری در سلامت جامعه ایفا می‌کنند و قدردانی از زحمات آنان وظیفه‌ای همگانی است.



استاندار قم با بیان اینکه معیشت و فضای کاری از مهم‌ترین دغدغه‌های پرستاران است، گفت: مقرر شده مبلغی به عنوان پاداش ویژه به حساب پرستاران استان واریز شود و در کنار آن، تشکیل تعاونی‌های اقتصادی ویژه این قشر پیگیری خواهد شد تا بتوانند منابع درآمدی پایدار و مستقل داشته باشند.



وی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان ارکان نظام سلامت تصریح کرد: مدیران، پزشکان و پرستاران باید با همدلی و هماهنگی عمل کنند تا موانع موجود برطرف شود و کیفیت خدمات درمانی ارتقا یابد.



بهنام‌جو همچنین با اشاره به پروژه‌های درمانی در حال اجرا در قم گفت: بسیاری از طرح‌های عمرانی استان بدون اتکا به منابع ملی و با استفاده از ظرفیت‌های داخلی پیش می‌رود، از جمله پروژه بازسازی و توسعه بیمارستان کودکان قم که عملیات اجرایی آن آغاز شده و طی دو سال آینده تکمیل خواهد شد.



وی تأکید کرد: پرستاران، سرمایه‌های انسانی نظام سلامت هستند و با برنامه‌ریزی دقیق، حمایت دستگاه‌های اجرایی و همراهی جامعه پرستاری، می‌توان گام‌های مؤثری برای بهبود وضعیت شغلی و رفاهی آنان برداشت.