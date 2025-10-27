به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین شمسی، دوشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت حضور کرمان در نمایشگاه بین‌المللی نجف گفت: در جریان مأموریت نجف، شاهد اتفاقات مثبتی بودیم که در نتیجه پیگیری‌های کمیسیون گردشگری و تأسیس واحد بین‌الملل شهرداری کرمان حاصل شد.

وی افزود: با وجود اطلاع‌رسانی سریع در کمتر از ۲۴ ساعت پیش از برگزاری، خوشبختانه حضور کرمان در این رویداد به نتایج بسیار خوبی منجر و شهردار کرمان به عنوان سخنران ویژه جمهوری اسلامی معرفی شد که از سوی شهرداران، مدیران شهری و کارشناسان گردشگری عراق موردتوجه قرار گرفت.

رئیس کمیسیون گردشگری و میراث فرهنگی شورای شهر کرمان گفت: در جریان برگزاری نمایشگاه، جلسات متعددی با استاندار و شهردار نجف، دفتر شهرداری‌های نجف و نمایندگان چند سرکنسولگری برگزار کردیم که محور اصلی این گفت‌وگوها، توسعه همکاری‌های فرهنگی، گردشگری و شهری میان کرمان و نجف بود.

وی با بیان اینکه در ادامه مقدمات لازم برای تعریف پروژه‌های مشترک مطرح پیگیری خواهد شد. به چالش فقدان شناخت دقیق از استان کرمان در سطح منطقه اشاره کرد و افزود: در فضای بین‌المللی به‌ویژه در عراق، یکی از مشکلات اساسی، عدم آشنایی کافی با موقعیت و ظرفیت‌های استان کرمان است.

شمسی ادامه داد: بسیاری از مردم و حتی مدیران شهری، استان کرمان را با کرمانشاه اشتباه می‌گیرند که دلیل اصلی آن هم مرز بودن کرمانشاه با کشور عراق است و در گفت‌وگوهای مختلف در نمایشگاه نیز حتی برخی شهرداران و مدیران کل نجف تصورات نادرستی درباره کرمان داشتند.

وی خاطرنشان کرد: با این حال، حضور مستقیم هیأت کرمانی در نمایشگاه و معرفی توانمندی‌های تاریخی، میراثی و شهرسازی استان، موجب شد نام کرمان به‌درستی شناخته شود و امیدواریم در آینده بتوان پروژه‌های مشترک فرهنگی و عمرانی میان کرمان و شهرهای عراق تعریف کرد و شناخت متقابل را تعمیق بخشید.