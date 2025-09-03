به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نیکرو، در دیدار با شهردار منطقه ۵ و بافت تاریخی کرمان، با اشاره به جایگاه ارزشمند بافت تاریخی کرمان بهعنوان یکی از گنجینههای بیبدیل معماری ایران، گفت: بافت تاریخی کرمان نه تنها شناسنامه فرهنگی این شهر است، بلکه ظرفیتی کمنظیر برای توسعه گردشگری و رونق اقتصادی بهشمار میرود و بدون شک همکاری نزدیک میان شهرداری و میراثفرهنگی میتواند زمینهساز شکوفایی آن باشد.
وی با تأکید بر ضرورت مرمت و احیای خانهها و بناهای تاریخی در محدوده بافت تاریخی کرمان، افزود: حفظ اصالت کالبدی، ارتقای خدمات شهری و ایجاد جذابیتهای گردشگری، سه محور اساسی در برنامههای مشترک خواهد بود تا این بافت به عنوان یک مقصد گردشگری پویا در سطح ملی و بینالمللی مطرح شود.
امیرحسین تویسرکانی شهردار بافت تاریخی کرمان نیز در این نشست ضمن قدردانی از نگاه حمایتی ادارهکل میراثفرهنگی، آمادگی کامل شهرداری برای همکاری در حوزههایی چون بهسازی معابر، زیباسازی محیطی و جذب سرمایهگذاری در بافت تاریخی را اعلام کرد.
این دیدار با تأکید دو طرف بر تدوین برنامه عملیاتی مشترک در زمینههای حفاظت، مرمت و بهرهبرداری پایدار از بناها و فضاهای تاریخی در محدوده بافت تاریخی کرمان به پایان رسید.
نظر شما