حسینعلی امیری در حاشیه مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام در شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهدای ما پیام مقاومت، ایثار، گذشت و پایمردی در راه اسلام را برای جامعه به یادگار گذاشته‌اند.

وی افزود: مهم‌ترین پیام شهدا، ایستادگی به هر قیمت در مسیر دفاع از ارزش‌های اسلامی است؛ پیامی که امروز نیز در جامعه ما نهادینه شده است.

استاندار فارس با اشاره به استقبال گسترده مردم شیراز از مراسم تشییع شهدای گمنام خاطرنشان کرد: این شهدا در دوران نخست دفاع مقدس به شهادت رسیدند، اما استقبال امروز مردم از پیکرهای مطهر آنان به‌گونه‌ای است که گویی در همان حال‌وهوای دهه ۶۰ قرار داریم.