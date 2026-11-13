سردار یدالله بوعلی در حاشیه مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام در شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: حضور پیکر شهدای گمنام در روز شهادت حضرت زهرا(س)، بزرگترین پیام را برای مردم به همراه دارد.
وی افزود: این شهدا در راه نورانی اهلبیت(ع) به شهادت رسیدند تا گواهی بر مسیر حق و حقیقت برای همیشه تاریخ باشند.
فرمانده سپاه فجر فارس با بیان اینکه شهدا همواره چراغ راه نسلهای مختلف هستند، تصریح کرد: شهدای عزیز ستارههایی هستند که تا ابد میدرخشند و چراغ هدایتی برای همه نسلها خواهند بود.
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