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۶ آبان ۱۴۰۴، ۸:۰۳

قرعه‌کشی لیگ برتر والیبال ساحلی؛ فولاد هرمزگان در گروه اول قرار گرفت

قرعه‌کشی لیگ برتر والیبال ساحلی؛ فولاد هرمزگان در گروه اول قرار گرفت

بندرعباس - مراسم قرعه‌کشی لیگ برتر والیبال ساحلی با نمایندگان ۱۴ تیم باشگاهی برگزار شد و فولاد هرمزگان در گروه اول رقابت‌ها قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه‌کشی لیگ برتر والیبال ساحلی کشور روز گذشته در فدراسیون والیبال با حضور رئیس فدراسیون و نمایندگان ۱۴ تیم باشگاهی برگزار شد.

در این قرعه‌کشی تیم فولاد هرمزگان به عنوان نایب قهرمان فصل گذشته در گروه اول مسابقات قرار گرفت.

این گروه شامل تیم‌های شهدای بافق، پاس بندرترکمن، استقلال خراسان رضوی، شهداب جوان بافق، پاس آق قلا و سمنان است.

رقابت‌ها در دو گروه هفت تیمی برگزار می‌شود و هفته نخست آن از ۲۸ آبان‌ماه آغاز خواهد شد.

تیم‌های اول هر گروه به مرحله یک چهارم نهایی صعود می‌کنند و تیم‌های سوم تا ششم هر گروه در مرحله پلی‌آف با یکدیگر رقابت خواهند کرد تا تیم‌های باقیمانده برای مرحله یک چهارم نهایی مشخص شوند.

کد مطلب 6636676

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