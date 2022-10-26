هرمزگان با حمایت فولاد هرمزگان میزبان والیبال ساحلی قهرمانی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات والیبال ساحلی «کاپ آزاد» قهرمانی مردان آسیا از ۱۶ تا ۲۰ آبان و در قالب مسابقات والیبال قهرمانی ساحلی مردان آسیا از ۲۳تا ۲۷ در بندرعباس برگزار می شود.

رویداد ورزشی والیبال ساحلی قهرمانی با حضور ۱۰ کشور از جمله استرالیا، چین، هنگ کنگ، تایلند، ژاپن، قزاقستان، عمان، قطر و نیوزلند و جمهوری اسلامی ایران انجام می گیرد.

روابط عمومی هیئت والیبال ساحلی هرمزگان اعلام کرد: مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی مردان آسیا با همت فدراسیون والیبال استان هرمزگان در دو زمین سورو و با حضور ۱۰ داور بین المللی برگزار می شود.

محل اسکان این دوره از مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی مردان آسیا در هتل بین المللی خلیج فارس به همت فولاد هرمزگان خواهد بود و شرکت نفت ستاره خلیج فارس و شهرداری بندرعباس و استانداری هرمزگان نیز از دیگر حامیان برگزاری این مسابقات بین المللی هستند.