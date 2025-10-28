آمار نگران کننده ترک کار پرستاران + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، عباس عبادی، در یک برنامه تلویزیونی که به مناسبت روز پرستار روی آنتن رفته بود، به آماری از ترک کار و مهاجرت نیروهای پرستاری اشاره کرد و گفت: مسئله اصلی ما همین موضوع است که شاید عده‌ای آن را جدی نمی‌گیرند.

وی با اشاره به مهاجرت ۵۷۰ پرستار از کشور طی سال ۱۴۰۳، افزود: در سال گذشته، نزدیک به دو هزار پرستار یا استعفا داده اند و یا اینکه بدون اطلاع، ترک کار کرده اند که آمار بالایی است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت تاکید کرد: بار مالی پدیده مهاجرت به عنوان هزینه‌های مخفی لحاظ می‌شود و ممکن است برخی بگویند مسئله مهمی نیست؛ در صورتی که مسئله اصلی ما همین است.

عبادی گفت: این آمار، جدا از پرستارانی است که سال گذشته بازنشسته شده اند.