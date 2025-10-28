به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی صبح سه شنبه در آئین استقبال از نودانشجویان معلم دانشگاه فرهنگیان گیلان، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، به تبیین تاریخ علم و دانش در اسلام و دوران پیش از اسلام پرداخت و با اشاره به سخنان مرحوم پروفسور حسابی اظهار کرد: وقتی حضرت موسی (ع) برای بنی‌اسرائیل از علم سخن می‌گفت، مردم از او پرسیدند مگر اینجا ایران است؟ و این نشان‌دهنده پیشینه و جایگاه دیرینه ملت ایران قبل از اسلام در عرصه علم و معرفت است.

آیت‌الله فلاحتی ادامه داد: حتی فلسفه از یونان به مکتب اسلامی راه یافت و سیصد مسئله از آن به جهان اسلام وارد شد که ملاصدرا آنها را تبیین کرد. سپس اندیشمندان ایرانی بر آن افزودند و این مباحث را گسترش دادند تا جایی که صدرالمتألهین فلسفه را در خدمت دین قرار داد.

وی با یادآوری فرمایش پیامبر اسلام (ص) مبنی بر اینکه اگر علم در ثریا باشد، ایرانیان به آن دست می‌یابند، گفت: در دوران تحریم‌های دشمنان علیه ایران اسلامی، دانشمندان و جوانان کشور با وجود همه محدودیت‌ها، به قله‌های بالای علمی رسیدند و کشور را به سوی شکوفایی و پیشرفت سوق دادند.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان افزود: امروز جوانان و دانشمندان ایران اسلامی در برابر زور و زیاده‌خواهی مستکبران سکوت نمی‌کنند، بلکه با صلابت ایستادگی می‌نمایند.

ملت ایران امروز به موضع قدرت بازگشته است

وی با اشاره به اعتراضات گسترده جوانان، دانشجویان و مردم آمریکا در بیش از دو هزار شهر این کشور تصریح کرد: ملت آمریکا به پا خاسته و به نظام سلطه «نه» گفته است؛ چراکه دریافته است استکبار حتی به مردم خود نیز رحم نمی‌کند.

آیت‌الله فلاحتی با بیان اینکه «این دوران، عصر طلایی بشر و زمان ظهور ظرفیت‌های فکری ملت‌ها است»، خاطرنشان کرد: این بیداری فکری در پرتو انقلاب اسلامی تحقق یافته است؛ انقلابی که قدرت‌های بزرگ جهان را به زانو درآورده است.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و رفتار عاجزانه استکبار جهانی، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، در برابر ایران اظهار داشت: اگر غرق شدن فرعون در نیل یکی از معجزات الهی در تاریخ بود، امروز نیز به زانو درآمدن استکبار جهانی در برابر انقلاب اسلامی، معجزه‌ای الهی به شمار می‌رود.

امام‌جمعه رشت تأکید کرد: ملت ایران امروز به موضع قدرت بازگشته است؛ چنان‌که پس از قرن‌ها، بار دیگر در جایگاه اقتدار قرار گرفته است. در جنگ ۱۲ روزه، آمریکا و رژیم صهیونیستی برای آتش‌بس التماس می‌کردند و کشورهای دیگر را واسطه می‌ساختند تا از ایران بخواهند حملات خود را متوقف کند.

وی افزود: ویژگی ممتاز این عصر، پیوند معنویت و دین با علم است. امروز اگر کشوری با اتکا به علم و دانش به قدرت برسد، سایر کشورها در برابرش خاضع می‌شوند، اما ملتی که از دانش بی‌بهره بماند، ناگزیر به استعماری دیگران درمی‌افتد.

آیت‌الله فلاحتی تصریح کرد: ایرانیان همواره در عرصه علم پیشتاز بوده‌اند و در علوم زمان خود شگفتی آفریده‌اند. اسلام نیز برای دانشمندان و پژوهشگران شأن و جایگاه والایی قائل است.

وی با اشاره به شخصیت‌های علمی بزرگ ایران و جهان اسلام از جمله علامه حلی، محمد بن زکریای رازی، ابوریحان بیرونی و ابن‌سینا گفت: سیمای علم در نگاه اسلام و ایرانیان جایگاهی بس رفیع دارد. دانشگاه، کانون علم و محل تعلیم و تعلم است و دانشجویان پس از فراغت از تحصیل باید دانش خود را در عرصه خدمت و بازدهی علمی به کار گیرند.

آیت‌الله فلاحتی خاطرنشان کرد: آن‌قدر مبانی علمی عمیق است که صد سال علم‌آموزی هم برای درک آن کافی نیست. شما دانشجویان باید بدانید که چهار سال تحصیل آغاز راه است و برای پاسخ به شبهات و رشد علمی، همواره باید در مسیر دانش‌اندوزی گام بردارید. قدرت علمی خود را نخست برای ارتقای معرفت شخصی و سپس برای پاسخ به پرسش‌ها و شبهات دیگران تقویت کنید؛ زیرا این امر موجب تعالی فکری شما خواهد شد.

وی ادامه داد: امروز در عرصه دانش‌های نوین، نیازمند رشد، تحقیق، پژوهش و توسعه هستیم. نظم، برنامه‌ریزی و مطالعه مداوم باید جز جدایی‌ناپذیر زندگی علمی شما باشد.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به زندگی پربار ملأ صالح مازندرانی افزود: او در نهایت فقر زیست اما با پشتکار و علم، به یکی از فرهیختگان بزرگ جهان اسلام تبدیل شد. پس علم را در رفاه نمی‌توان یافت؛ بلکه باید از سختی‌ها پلی برای رشد و تعالی ساخت.