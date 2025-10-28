حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه فراخوان شناسایی معلمان و مربیان بازی‌محور در چهارمحال و بختیاری هم‌زمان با سراسر کشور منتشر شده است، اظهار کرد: تمامی معلمان و مربیان فعال در حوزه بازی‌های حرکتی، محیطی، رو میزی و پرونده‌ای تا ۱۵ آبان‌ماه می‌توانند در این فراخوان ثبت‌نام کنند.

معاون عملیات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری در خصوص محورهای فراخوان، ادامه داد: بازی با مفاهیم علمی و آموزش دروس تربیتی، اخلاقی و اعتقادی مقاومت و مسئله فلسطین، ایران قوی و دستاوردهای انقلاب اسلامی از محورهای این فراخوان هستند.

وی با تصریح اینکه این طرح به صورت کشوری در استان‌ها اجرایی می‌شود، بیان کرد: در این طرح افراد فعال و علاقه‌مند به بازی‌های هدفمند و هوشمند شناسایی و سازماندهی می‌شوند و در ادامه، مجمع بازی استان شکل می‌گیرد.

معاون عملیات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: دوره‌های آموزشی ویژه منتخبان این فراخوان به صورت حضوری در استان برگزار خواهد شد و از همه فعالان حوزه بازی که در مدارس، مراکز و مؤسسات فرهنگی و آموزشی، مساجد و … برای شرکت در این فراخوان دعوت می‌شود.

کریمیان تصریح کرد: معلمان و مربیان منتخب پس از ثبت‌نام در فراخوان و انجام مصاحبه، تجربیات خود را در رویداد روایت بازی استان چهارمحال و بختیاری ارائه خواهند کرد.

علاقه‌مندان برای شرکت در این فراخوان و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق لینک https://vk۸.ir/evt/۵۴ ثبت‌نام و برای کسب اطلاعات بیشتر با آیدی @babazi_admin تماس حاصل کنند.