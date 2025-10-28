به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در بیست‌ونهمین کنفرانس بین‌المللی شبکه‌های توزیع نیروی برق با اشاره به شرایط دشوار کنونی بخش انرژی کشور اظهار کرد: «در سال‌های اخیر صنعت آب و برق روزهای بسیار سختی را تجربه کرده است و به جرأت می‌توان گفت، سال جاری یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای صنعت نیرو بوده است.»

وزیر نیرو گفت: «در طول پنج سال خشکسالی متوالی، نه‌تنها منابع آبی کشور با افت بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شدند، بلکه این مسئله به‌صورت مستقیم بر تولید برق نیروگاه‌های برق‌آبی و حرارتی نیز تأثیر گذاشت و برخی از واحدها را از مدار خارج کرد.»

وی با بیان اینکه انرژی ستون فقرات زندگی مدرن است افزود: «امروز دیگر برق فقط روشنایی نیست؛ در تمامی جنبه‌های زندگی روزمره، تولید، ارتباطات و خدمات نفوذ کرده است و بدون آن، هیچ بخشی از جامعه قادر به فعالیت نیست.»

علی‌آبادی با اشاره به برنامه‌های وزارت نیرو برای تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور گفت: «هرچند هنوز تا بهره‌گیری از انرژی‌های زمین‌گرمایی فاصله داریم، اما برنامه متنوع‌سازی نیروگاه‌ها در دستور کار است. در این مسیر توسعه نیروگاه‌های اتمی، زغال‌سنگ‌سوز، حرارتی و تجدیدپذیر به‌صورت هم‌زمان دنبال می‌شود تا وابستگی کشور به یک نوع سوخت کاهش یابد.»

او تأکید کرد یکی از سیاست‌های در دست اجرا، امکان ذخیره‌سازی انرژی در منازل و ساختمان‌ها ست. به گفته وزیر نیرو، «در آینده نزدیک، مردم قادر خواهند بود بخشی از انرژی برق موردنیاز خود را ذخیره و در زمان اوج مصرف از آن استفاده کنند.»

علی‌آبادی همچنین با اشاره به ضرورت حضور بخش خصوصی گفت: «باید فضای کسب‌وکار در صنعت برق به‌گونه‌ای طراحی شود که برای سرمایه‌گذاران جذابیت کافی داشته باشد. بدون تقویت مشارکت بخش خصوصی، توسعه پایدار در صنعت نیرو دشوار خواهد بود.»

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود اهمیت ذخیره سازی انرژی را مورد تاکید قرار داد و گفت: امسال تلمبه ذخیره سیا بیشه به بهره برداری رسید. اما قصد داریم ذخیره برق را به خانه‌ها ببریم چراکه فناوری این اجازه را به ما می‌دهد.

علی آبادی افزود: امسال ۲ الی ۳ هزار مگاوات ذخیره ساز را در برنامه گذاشتیم البته باید فضای کسب و کار را هم در این حوزه اصلاح کنیم تا انگیزه سرمایه گذاری را افزایش دهیم.

به گفته او، بخواهیم یا نخواهیم مصرف برق رشد خواهد کرد چرا که ما در حال حرکت به سمت هوشمند سازی هستیم. اما مصرف باید بهینه باشد.

او با تاکید بر اینکه GDPرا افزایش دهیم تا شدت مصرف انرژی در کشور کاهش یابد، اظهار داشت: به نظر می‌رسد مصرف برق یک تهدید نیست بلکه یک فرصت است. ضمن اینکه به دنبال تأمین برق بیشتر در بخش‌هایی هستیم که روی GDPتاثیر مثبت دارد.

او با اشاره به رشد مصرف در بخش‌های مختلف، اظهار داشت. به عنوان مثال خودروهای برقی حتماً وارد بازار خواهند شد و نباید با این مساله مقابله کرد.

او نقش مهم شرکت‌های توزیع و انتقال را مورد اشاره قرار داد و گفت: پیشنهاد شده که امسال برخی کاربردها را در برخی بخش‌های مصرف ممنوع کنیم.

وی درخاتمه اضافه کرد: اگر کسی برای تولید رمز ارز به صورت قانونی اقدام کند ایرادی ندارد اما پیشنهاد می‌دهم بزای چند سال این اقدام را ممنوع کنیم.