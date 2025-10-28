به گزارش خبرنگار مهر، با هدف هم‌افزایی فرهنگی و ارتقای سلامت اجتماعی، تفاهم‌نامه همکاری میان تبلیغات اسلامی و معاونت بهداشت مشهد امضا شد. این تفاهم‌نامه با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی دو مجموعه در راستای ارتقای سلامت معنوی و جسمی جامعه، توسعه فعالیت‌های مشترک در حوزه سلامت خانواده، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ترویج سبک زندگی اسلامی منعقد شد.

در مراسم امضای این تفاهم‌نامه که با حضور حجت‌الاسلام مصلائی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشهد مقدس و مهدی قلیان اول، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقدس برگزار شد، طرفین بر ضرورت هم‌افزایی و تعامل سازنده در مسیر تحقق اهداف فرهنگی و سلامت‌محور تأکید کردند.

برگزاری دوره‌های آموزشی سلامت‌محور برای فعالان فرهنگی و مذهبی، تولید و انتشار محتواهای مشترک در زمینه سلامت روان، خانواده و سبک زندگی اسلامی، اجرای طرح‌های میدانی در مناطق کم‌برخوردار با محوریت سلامت و فرهنگ و حمایت از برنامه‌های تبلیغی و پیشگیرانه در حوزه آسیب‌های اجتماعی از جمله محورهای همکاری در این تفاهم نامه است.

این تفاهم‌نامه نقطه آغاز همکاری‌های گسترده‌تر میان نهادهای فرهنگی و بهداشتی در مشهد مقدس خواهد بود و امید می‌رود با اجرای دقیق مفاد آن، شاهد ارتقای سطح سلامت و آگاهی عمومی در جامعه باشیم.