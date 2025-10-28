روانشناسان موظف به حفظ اسرار مردم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، در نشست خبری با موضوع همایش توسعه سلامت اجتماعی شهروندان تهران با تأکید بر اهمیت نقش روانشناسان در جامعه گفت: روانشناس کسی است که کنار مردم است، با آن‌ها همدلی می‌کند و رفتارشان را قضاوت نمی‌کند. در نظام‌نامه اخلاق حرفه‌ای ما صراحتاً ذکر شده که افشای اسرار مراجعان تخلف محسوب می‌شود و روانشناسان به هیچ عنوان حق افشای اطلاعات شخصی مردم را ندارند.

وی افزود: در حال حاضر، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور حدود ۴۰۰ هزار مشاور در سطح کشور دارد. پرونده‌های روان‌شناختی مهمی در اختیار ما قرار دارد، اما هیچ‌کس از جزئیات آن‌ها اطلاع ندارد، چراکه این پرونده‌ها با رعایت اصول اخلاقی و حرفه‌ای در حال حل‌وفصل هستند.

حاتمی با اشاره به تغییر نگرش عمومی نسبت به مراجعه به روانشناس گفت: اگر وضعیت امروز را با ۱۰ یا ۱۵ سال گذشته مقایسه کنید، شاهد رشد چشمگیر هستیم. در گذشته بسیاری از افراد از مراجعه به روانشناس خجالت می‌کشیدند یا احساس نیاز نمی‌کردند، اما اکنون برخی از همکاران من تا شش ماه آینده وقت خالی ندارند. این در حالی است که بسیاری از مراجعان بیمار روانی نیستند، بلکه برای بهبود کیفیت زندگی و بهزیستی خود مراجعه می‌کنند.

وی ادامه داد: برگزاری کنگره‌ها و همایش‌ها در حوزه روانشناسی یکی از گام‌های مهم در راستای فرهنگ‌سازی است. هدف اصلی این رویدادها تشویق مردم به مراجعه به روانشناس و افزایش سواد سلامت روان در جامعه است. فقط در یک ماه گذشته، حداقل در ده برنامه مختلف از جمله در دانشگاه علوم پزشکی ایران برای سخنرانی دعوت شده‌ام، که این نشان می‌دهد توجه به سلامت روان در کشور در حال گسترش است.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با اشاره به توسعه مراکز مشاوره در کشور اظهار داشت: به تازگی مراکز متعددی راه‌اندازی شده و هم‌اکنون حدود ۸ هزار روانشناس در این مراکز مشغول به کار هستند. روانشناسی و مشاوره در کشور ما رشته‌ای جوان است، اما پیش‌بینی می‌کنیم در ده سال آینده بسیاری از اهداف و نظرات کارشناسان این حوزه محقق شود.

حاتمی در پایان گفت: ما معتقدیم هر فردی که در جایگاه مسئولیتی منصوب می‌شود باید از نظر سلامت روان مورد ارزیابی قرار گیرد. این موضوع در برنامه‌های ما گنجانده شده و روند کار در این حوزه رو به رشد است. ان‌شاءالله در آینده نزدیک شاهد اجرای کامل این برنامه‌ها خواهیم بود.