به گزارش خبرگزاری مهر، نازیلا یوسفی دبیرکل دفتر نظارت و پایش فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو، با بیان اینکه هفته اول تا هفتم آبان به عنوان «هفته پیشگیری از مسمومیت» نام‌گذاری شده است، بر ضرورت آگاهی‌رسانی عمومی برای پیشگیری از بروز این حوادث تأکید کرد.

وی با تفکیک آمار مسمومیت‌ها اظهار داشت: سالانه بیش از ۲۷۰ هزار مورد مسمومیت در کشور گزارش می‌شود که حدود ۶۰ درصد از آنها به صورت تصادفی و ناشی از بی‌احتیاطی یا خطای انسانی رخ می‌دهد.

مسمومیت دارویی؛ رتبه اول در کشور

مدیرکل دفتر نظارت و پایش فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو، شایع‌ترین نوع مسمومیت را مسمومیت‌های دارویی عنوان کرد و توضیح داد: نگهداری داروهای اضافه در منزل، مصرف اشتباه دارو، خورده شدن داروی بزرگسالان توسط کودکان و تداخلات دارویی از مهمترین عوامل این نوع مسمومیت‌ها هستند.

مواد اعتیادآور؛ عامل یک پنجم مسمومیت‌ها

یوسفی در ادامه به مواد اعتیادآور به عنوان عامل حدود ۲۰ درصد از مسمومیت‌ها اشاره کرد و گفت: متادون به دلیل در دسترس بودن در فرآیند ترک اعتیاد، رایج‌ترین ماده در این زمینه است. متأسفانه گاهی این ماده در ظروف دیگر مانند بطری نوشابه ریخته و در یخچال نگهداری می‌شود که منجر به مصرف اشتباه و مسمومیت افراد به ویژه کودکان می‌گردد.

وی افزود: پس از متادون، ترامادول و تریاک نیز از مواد پرخطر و حادثه‌ساز هستند. در برخی موارد، مصرف‌کنندگان دستور پزشک را رعایت نکرده یا این مواد را همزمان با داروهای خواب‌آور و اعصاب مصرف می‌کنند که منجر به مسمومیت می‌شود.

آمار جمعیتی و عوامل خطر

این مقام مسئول در سازمان غذا و دارو به تشریح آمار جمعیتی مسمومیت‌ها پرداخت و بیان کرد: بیشترین موارد مسمومیت (حدود ۹۰ درصد) در بزرگسالان رخ می‌دهد و تنها ۱۰ درصد مربوط به کودکان زیر ۱۲ سال است. از نظر جنسیتی نیز ۶۰ درصد موارد در آقایان و ۴۰ درصد در خانم‌ها گزارش شده است.

اقدامات پیشگیرانه و سامانه مشاوره

یوسفی، اقدامات پیشگیرانه سازمان غذا و دارو را برشمرد و گفت: «برگزاری کارگاه‌های آموزشی، تبلیغات شهری و آموزش در مدارس و دانشگاه‌ها از برنامه‌های مستمر ماست. همچنین سامانه ۱۹۰ (داخلی ۳، کد ۲) از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب برای ارائه مشاوره در زمینه مسمومیت‌ها فعال است.

وی در خصوص اقدامات دارویی نیز افزود: استفاده از بسته‌بندی‌های ایمن برای اطفال تا کودکان نتوانند به راحتی درب دارو را باز کنند و آگاهی‌رسانی درباره داروهای پرخطر از دیگر اقدامات ما است.

برنامه روزشمار هفته پیشگیری از مسمومیت

مدیرکل دفتر نظارت و پایش فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو، برنامه روزشمار این هفته را به شرح زیر اعلام کرد:

روز اول: مسمومیت‌های دارویی

روز دوم: پیشگیری از مسمومیت در کودکان

روز سوم: مسمومیت با گازها و منوکسید کربن (قاتل خاموش)

روز چهارم: مسمومیت با مواد غذایی، قارچ‌ها و گیاهان سمی

روز پنجم: مسمومیت با سموم دفع آفات، سموم خانگی و قرص برنج

روز ششم: مسمومیت ناشی از گزش جانوران

روز هفتم: مسمومیت با مواد مخدر، محرک‌ها و الکل

یوسفی در مصاحبه با رادیو گفتگو با بیان شعار هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها گفت: با پیشگیری آگاهانه، وقوع مسمومیت‌ها را کاهش دهیم و زندگی را ایمن‌تر کنیم.