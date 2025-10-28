دوستی: امنیت اقتصادی مورد توجه اجلاس وزرای کشور اکو بود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی معاون اقتصادی وزارت کشور در حاشیه اجلاس وزرای کشور اکو در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دستورکارهای متفاوتی برای وزرای کشور اکو در نظر گرفته بودیم و امنیت اقتصادی و مسائل در هم تنیده کشورهای اکو مورد توجه این اجلاس وزرای کشور اکو بود.

دوستی با تأکید بر ضرورت تسهیل مبادلات اقتصادی میان کشورهای منطقه گفت: رشد تجارت زمانی تحقق می‌یابد که روندهای اداری کوتاه و تردد از مرزها آسان شود. به همین دلیل، محور اصلی نشست بر بهبود زیرساخت‌های فیزیکی و سامانه‌های نرم‌افزاری مرتبط با امور مرزی، به‌ویژه در حوزه ترانزیت متمرکز است.

معاون وزیر کشور افزود: هر یک از کشورهای عضو و میهمان این اجلاس دارای ظرفیت‌ها و مزیت‌های منحصربه‌فردی هستند که در صورت به‌اشتراک‌گذاری، می‌تواند زمینه‌ساز رونق و شکوفایی منطقه‌ای شود. برای نمونه، ایران با دسترسی به آب‌های آزاد و همسایگان شمال شرقی‌اش که سرزمین‌های محصور در خشکی‌اند، می‌توانند همکاری‌های مکمل و مؤثری را شکل دهند.

وی در پایان با اشاره به منابع گسترده آبی و دریایی منطقه تصریح کرد: استفاده هدفمند و هماهنگ از این ظرفیت‌های مشترک، عامل مهمی در تقویت پیوندهای اقتصادی و رشد پایدار کشورهای عضو سازمان اکو خواهد بود.