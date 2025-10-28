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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۱۰

دوستی: امنیت اقتصادی مورد توجه اجلاس وزرای کشور اکو بود

دوستی: امنیت اقتصادی مورد توجه اجلاس وزرای کشور اکو بود

معاون اقتصادی وزارت کشور گفت: امنیت اقتصادی و مسائل در هم تنیده کشورهای اکو مورد توجه اجلاس وزرای کشور اکو بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی معاون اقتصادی وزارت کشور در حاشیه اجلاس وزرای کشور اکو در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دستورکارهای متفاوتی برای وزرای کشور اکو در نظر گرفته بودیم و امنیت اقتصادی و مسائل در هم تنیده کشورهای اکو مورد توجه این اجلاس وزرای کشور اکو بود.

دوستی با تأکید بر ضرورت تسهیل مبادلات اقتصادی میان کشورهای منطقه گفت: رشد تجارت زمانی تحقق می‌یابد که روندهای اداری کوتاه و تردد از مرزها آسان شود. به همین دلیل، محور اصلی نشست بر بهبود زیرساخت‌های فیزیکی و سامانه‌های نرم‌افزاری مرتبط با امور مرزی، به‌ویژه در حوزه ترانزیت متمرکز است.

معاون وزیر کشور افزود: هر یک از کشورهای عضو و میهمان این اجلاس دارای ظرفیت‌ها و مزیت‌های منحصربه‌فردی هستند که در صورت به‌اشتراک‌گذاری، می‌تواند زمینه‌ساز رونق و شکوفایی منطقه‌ای شود. برای نمونه، ایران با دسترسی به آب‌های آزاد و همسایگان شمال شرقی‌اش که سرزمین‌های محصور در خشکی‌اند، می‌توانند همکاری‌های مکمل و مؤثری را شکل دهند.

وی در پایان با اشاره به منابع گسترده آبی و دریایی منطقه تصریح کرد: استفاده هدفمند و هماهنگ از این ظرفیت‌های مشترک، عامل مهمی در تقویت پیوندهای اقتصادی و رشد پایدار کشورهای عضو سازمان اکو خواهد بود.

کد مطلب 6637186
اكرم سادات حسيني شبستري

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