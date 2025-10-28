به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر عادل بیک بای‌بوسانو معاون وزیر کشور قرقیزستان در چهارمین اجلاس وزرای کشور اکو اظهار کرد: تهدیدهای امروز نه تنها در فضای قابل مشاهده نظیر مواد مخدر بلکه در فضای نامرئی است و تجارت مواد مخدر به اینترنت منتقل شده است و نامرئی ادامه دارد و این جبهه جدیدی است که به صورت رمزنگاری جریان دارد که نیازمند صرفاً قدرت نیست بلکه نیاز به هوش دارد.

وی افزود: تهدیدهای امروز با تبلیغات رادیکال می‌آید و در ذهن جوانان که به دنبال معنا و پاسخ هستند، پخش می‌شود؛ ۲۵۰ جرم مرتبط با افراط‌گرایی در جمهوری قرقیزستان ثبت شده است که بیش از ۱۲۰ هزار نفر از شهروندان در آن شرکت کردند.

بیک تصریح کرد: در نامه‌های گذشته وزارت کشور جمهوری قرقیزستان بیش از ۱۴ هزار نقض قوانین مهاجرتی را شناسایی کرده است و ۱۰ هزار نفر از اتباع خارجی را مدیریت کرده است.

معاون وزیر کشور قرقیزستان گفت: امروز علاوه بر جرایم آشکار جرایم پنهان در حال گسترش است.