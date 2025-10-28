به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در حاشیه مراسم افتتاح بیست‌ونهمین کنفرانس بین‌المللی شبکه‌های توزیع نیروی برق اظهار کرد: وضعیت خاموشی‌ها تابع مستقیم میزان مصرف است و با تداوم همکاری مردم همانند سال گذشته، خاموشی نخواهیم داشت.

وی با ابراز امیدواری نسبت به سال جاری افزود: «امسال ان‌شاءالله شرایط ما از گذشته بهتر خواهد بود و با برنامه‌ریزی دقیق، وضعیت پایداری در تأمین برق کشور برقرار می‌ماند.»

علی‌آبادی وضعیت سوخت نیروگاه‌ها را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: «اتحاد، همدلی و وفاق شکل‌گرفته در صنعت نیرو، از مهم‌ترین دستاوردهاست؛ این همدلی چشم دشمنان را کور کرده و کاستی‌ها را جبران می‌کند.»

وزیر نیرو همچنین از قدردانی از خانواده یک شهید و یکی از پیشکسوتان صنعت برق در حاشیه این کنفرانس به‌عنوان اقدامی ارزشمند یاد کرد.

او با تأکید بر ادامه مسیر توسعه گفت: «اوضاع صنعت برق رو به بهبود است و با همکاری مردم تلاش‌ها به نتیجه خواهد نشست. از تابستان امسال بدون خاموشی عبور کردیم و امیدواریم در ماه‌های آینده نیز وضعیت بهتر شود و طرح‌ها به ثمر بنشیند.»

علی‌آبادی هدف اصلی وزارت نیرو را استقرار حکمرانی و مدیریت هوشمند در صنعت آب و برق دانست و افزود: «طرح‌های متنوعی در زمینه تولید و مصرف تعریف شده و هدف‌گذاری‌ها در سطحی کلان طراحی شده‌اند، گرچه مشکلاتی نیز وجود دارد.»

وی از برنامه ساخت ۳ هزار مگاوات ذخیره‌ساز انرژی در سال جاری خبر داد و گفت: «در بخش کنتورهای هوشمند نیز پروژه گسترده‌ای آغاز کرده‌ایم که با اجرای آن، ظرفیت شبکه به حدود ۱۰ هزار مگاوات افزایش خواهد یافت.»

وزیر نیرو در ادامه اظهار داشت: «در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، برنامه توسعه تا سقف ۱۱ هزار مگاوات در دست انجام است. همچنین طرح بخش بخار نیروگاه‌ها طبق تأکید مقام معظم رهبری با جدیت در حال پیگیری است و چندین پروژه در این زمینه به بهره‌برداری رسیده است.»

او در پایان خاطرنشان کرد: «با تداوم مسیر اصلاح ساختار، دیجیتالی‌سازی شبکه و مشارکت مردم و بخش خصوصی، صنعت برق کشور از این مرحله دشوار عبور خواهد کرد و به ثبات پایدار دست خواهد یافت.»