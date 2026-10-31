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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۲۶

رشد ۱۰۰ درصدی هسته‌های فناور در کهگیلویه و بویراحمد

رشد ۱۰۰ درصدی هسته‌های فناور در کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: تعداد هسته‌های فناور از ۱۶۱ به ۳۶۰ مورد و شرکت‌های دانش‌بنیان دارای تأییدیه معاونت علمی از ۱۸ به ۳۰ شرکت افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نادیا صداقت عصر شنبه در نشست پیگیری فعالیت‌های اقتصادی دانش‌محور، با اشاره به تغییر رویکردهای توسعه‌ای در استان، اظهار کرد: توسعه فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر دانش، تحقیقات علمی و کاربردی، زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، ایجاد ارزش افزوده و تحقق توسعه پایدار است.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های دانش‌بنیان باید متناسب با ظرفیت‌های نیروی انسانی و توانمندی‌های بومی استان توسعه یابد، افزود: توسعه اقتصاد دانش‌بنیان علاوه بر ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی، از غفلت ظرفیت‌های انسانی و نیروی کار متخصص جلوگیری می‌کند.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان گفت: پیگیری وضعیت این شرکت‌ها و فراهم کردن زمینه تجاری‌سازی ایده‌ها و نوآوری‌ها از اولویت‌های حوزه اقتصادی استانداری است و در این مسیر، توسعه مهارت‌آموزی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نیز مورد توجه قرار دارد.

صداقت با اشاره به رشد قابل توجه زیست‌بوم فناوری و نوآوری استان در دولت چهاردهم تصریح کرد: تعداد هسته‌های فناور از ۱۶۱ مورد به ۳۶۰ مورد افزایش یافته و تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان دارای تأییدیه معاونت علمی نیز از ۱۸ شرکت به ۳۰ شرکت رسیده است.

وی مشارکت دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها را از عوامل مؤثر در این روند دانست و بیان کرد: حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه اقتصاد مبتنی بر فناوری با پیگیری استاندار و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد همچنین از فراهم شدن زمینه احداث کارخانه نوآوری در استان خبر داد و گفت: ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه فعالیت‌های فناورانه می‌تواند نقش مؤثری در تجاری‌سازی ایده‌ها، حمایت از کسب‌وکارهای نوآور و ایجاد اشتغال پایدار داشته باشد.

صداقت با اشاره به ظرفیت حوزه فناوری برای جذب سرمایه‌گذاری اظهار کرد: با پیگیری استاندار، ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل مصوبات سفر رئیس‌جمهور به پروژه‌های فناورانه استان اختصاص یافته است.

وی افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری، توسعه خطوط اعتباری، فعال‌سازی سازوکارهای سرمایه‌گذاری و تسریع در پرداخت تسهیلات به طرح‌های فناورانه را از دیگر برنامه‌های در دست پیگیری عنوان کرد.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در پایان تأکید کرد: توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، حمایت از نوآوری و تقویت زیرساخت‌های فناوری از الزامات تحقق تولید پایدار، اشتغال‌آفرینی و شتاب‌بخشی به روند توسعه اقتصادی استان است.

کد مطلب 6995381

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