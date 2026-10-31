به گزارش خبرگزاری مهر، نادیا صداقت عصر شنبه در نشست پیگیری فعالیت‌های اقتصادی دانش‌محور، با اشاره به تغییر رویکردهای توسعه‌ای در استان، اظهار کرد: توسعه فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر دانش، تحقیقات علمی و کاربردی، زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، ایجاد ارزش افزوده و تحقق توسعه پایدار است.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های دانش‌بنیان باید متناسب با ظرفیت‌های نیروی انسانی و توانمندی‌های بومی استان توسعه یابد، افزود: توسعه اقتصاد دانش‌بنیان علاوه بر ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی، از غفلت ظرفیت‌های انسانی و نیروی کار متخصص جلوگیری می‌کند.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان گفت: پیگیری وضعیت این شرکت‌ها و فراهم کردن زمینه تجاری‌سازی ایده‌ها و نوآوری‌ها از اولویت‌های حوزه اقتصادی استانداری است و در این مسیر، توسعه مهارت‌آموزی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نیز مورد توجه قرار دارد.

صداقت با اشاره به رشد قابل توجه زیست‌بوم فناوری و نوآوری استان در دولت چهاردهم تصریح کرد: تعداد هسته‌های فناور از ۱۶۱ مورد به ۳۶۰ مورد افزایش یافته و تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان دارای تأییدیه معاونت علمی نیز از ۱۸ شرکت به ۳۰ شرکت رسیده است.

وی مشارکت دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها را از عوامل مؤثر در این روند دانست و بیان کرد: حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه اقتصاد مبتنی بر فناوری با پیگیری استاندار و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد همچنین از فراهم شدن زمینه احداث کارخانه نوآوری در استان خبر داد و گفت: ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه فعالیت‌های فناورانه می‌تواند نقش مؤثری در تجاری‌سازی ایده‌ها، حمایت از کسب‌وکارهای نوآور و ایجاد اشتغال پایدار داشته باشد.

صداقت با اشاره به ظرفیت حوزه فناوری برای جذب سرمایه‌گذاری اظهار کرد: با پیگیری استاندار، ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل مصوبات سفر رئیس‌جمهور به پروژه‌های فناورانه استان اختصاص یافته است.

وی افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری، توسعه خطوط اعتباری، فعال‌سازی سازوکارهای سرمایه‌گذاری و تسریع در پرداخت تسهیلات به طرح‌های فناورانه را از دیگر برنامه‌های در دست پیگیری عنوان کرد.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در پایان تأکید کرد: توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، حمایت از نوآوری و تقویت زیرساخت‌های فناوری از الزامات تحقق تولید پایدار، اشتغال‌آفرینی و شتاب‌بخشی به روند توسعه اقتصادی استان است.