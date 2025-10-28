مسدود شدن موقت جاده جدید طاقانک-هفشجان برای ارتقای ایمنی تردد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مولایی پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی مطالبه و درخواست اهالی روستاهای سیرک و نوآباد مبنی‌بر وجود اختلاف ارتفاع بین جاده قدیم و جدید طاقانک -هفشجان و احتمال بروز حوادث رانندگی، بازدید میدانی با حضور فرماندار شهرستان شهرکرد، معاون فنی و ساخت راه‌های روستایی اداره کل راهداری استان، رئیس ایمنی و حریم راه اداره‌کل و بخشدار مرکزی شهرکرد انجام شد.

وی تصریح کرد: در این بازدید، وضعیت ایمنی محور، علائم و تجهیزات ترافیکی، کیفیت آسفالت، مسیرهای دسترسی و نقاط پرخطر مسیر بررسی و مقرر شد تا پایان هفته جاری، مسیر جاده جدید با استفاده از نیوجرسی و بشکه‌های ایمنی مسدود شود تا از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری شود.

رئیس راهداری شهرستان شهرکرد ادامه داد: با توجه به اهمیت این محور در تردد روزانه شهروندان، موضوع پرداخت هزینه تملک زمین‌ها و آماده‌سازی مسیر برای ادامه عملیات اجرایی در دستور کار راهداری قرار گرفته و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده نهایی خواهد شد.

مولایی گفت: در راستای تعیین تکلیف نهایی مسیر قدیم و جدید و ارتقای سطح ایمنی تردد، جلسه‌ای با حضور نمایندگان راهداری، بنیاد مسکن، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی برگزار می‌شود.