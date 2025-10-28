شهامت: تردد بیش از ۲ میلیون خودرو در مبادی خراسان رضوی ثبت شد

جعفر شهامت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۹۲۴ وسیله نقلیه در مبادی ورودی و خروجی استان در مهر ماه ۱۴۰۴ تردد داشته‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷ درصد افزایش داشته است و بیشینه انباشت وسایل نقلیه در استان را در روز ۳۰ مهر ماه به میزان ۳ هزار و ۵۰۸ وسیله نقلیه بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی بیشترین مجموع ورود و خروج خودرو در استان را مربوط به ۴ مهر ماه عنوان کرد و گفت: بر اساس اطلاعات پلاک‌های رؤیت شده در دوربین‌های پلاک‌خوان، ۲۸ میلیون ۲۱۸ هزار و ۷۷۸ پلاک در خراسان رضوی رؤیت شده که از این تعداد ۱۹۴ هزار و ۱۹۶ تخلف صورت گرفته است.

وی افزود: در مهر ماه محورهای آزادراه شهید شوشتری (مشهد باغچه و بالعکس)، مشهد چناران و بالعکس و مشهد شاندیز بیشترین متوسط تردد روزانه را در شبکه راه‌های استان به خود اختصاص داده اند.

شهامت بیان کرد: براساس دوربین‌های پلاک خوان، پلاک‌های استان تهران با سهم ۹ درصد، استان اصفهان با سهم ۵ درصد و استان خراسان شمالی با سهم ۴ درصد و مازندران، خوزستان، خراسان جنوبی و فارس با سهم ۲ درصد بیشترین رؤیت پلاک را در سطح محورهای استان خراسان رضوی به خود اختصاص داده اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی به ماندگاری خودروها در استان اشاره کرد و گفت: ۳۳ درصد از مجموع ماندگاری خودروها در استان بین یک تا سه روز و ۳۶ درصد بین سه تا هفت روز و ۱۸ درصد نیز بیش از یک هفته بوده است و بیشترین مقاصد سفر هم استانی‌هایمان در مهر ماه نیز به ترتیب، تهران با سهم ۱۳ درصد، سمنان با سهم ۱۰ درصد، مازندران، اصفهان و خراسان‌شمالی با سهم ۹ درصد، خراسان جنوبی با سهم ۶ درصد، گلستان با سهم ۵ درصد بوده اند.

وی افزود: براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه‌های توزین در حال حرکت در مهر ماه سال جاری، هزار و ۳۱۴ تخلف اضافه تناژ قطعی در استان مشاهده شده است.

شهامت تعداد کل تماس‌ها با سامانه تلفنی ۱۴۱ را ۲۵ هزار و ۶۶۱ تماس بیان کرد و افزود: از این تعداد ۵ هزار و ۴۶ تماس مربوط به بخش پاسخگویی بوده است.