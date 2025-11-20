زاخارووا: نظامی سازی بالتیک فعالانه در جریان است؛رویکردهای دوگانه لندن

به گزارش خبرگزاری مهر، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری ریانووستی اعلام کرد: ناتو برنامه‌های خود را برای تبدیل دریای بالتیک به یک آبراه داخلی و منزوی کردن روسیه پنهان نمی‌کند؛ اما این طرح‌ها محقق نخواهد شد. ناتو به دنبال محدود کردن حداکثری حمل و نقل دریایی محموله‌های مرتبط با منافع روسیه در حوزه بالتیک است. ناتو با راه‌اندازی ماموریت نگهبان بالتیک تلاش می‌کند قوانین خود را برای ناوبری در دریای بالتیک وضع کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: روند نظامی سازی منطقه بالتیک فعالانه در جریان است، این منطقه در حال پر شدن با نیروها و تجهیزات ناتو است. نه تنها لیتوانی، بلکه اتحادیه اروپا نیز در مورد جابجائی کالا به کالینینگراد تعهداتی دارد. کشورهای ناتو برای گفتگو در مورد راه‌های کاهش تنش در منطقه بالتیک از خود آمادگی نشان نمی‌دهند. از تمام ابزارهای موجود برای تضمین امنیت ملی خود استفاده خواهیم کرد.

ماریا زاخارووا سپس اضافه کرد: لندن ادعای حس نیت می‌کند؛ اما در واقع خط مشی ضدروسی را پیش گرفته است. روسیه در روابط خود با بریتانیا خواهان رویارویی نبود؛ بلکه صرفاً واکنش مناسب نشان داده است. لندن برای عادی‌سازی روابط آماده نیست و تمایلی برای گفتگو با مسکو نشان نمی‌دهد. مسکو همچنان برای عادی‌سازی روابط با لندن آماده است. بریتانیا می‌خواهد تقصیر عدم پیشرفت در روند صلح اوکراین را به گردن روسیه بیندازد.