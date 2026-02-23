به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه امروز دوشنبه در سخنانی با تکرار مواضع روسیه هراسانه پاریس بر لزوم پیشبرد یستمین بسته تحریم‌ها علیه مسکو تأکید کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس جمهور فرانسه در این خصوص گفت: باید با تصویب بیستمین بسته تحریم‌ها علیه روسیه پیش برویم و باید تلاش‌ های خود را علیه ناوگان سایه روسیه متحد کنیم. ما در نشست فردا میان ائتلاف مشتاقان (در راستای کمک به کی یف) ، در خصوص تهیه ضمانت‌ های امنیتی قوی برای اوکراین کار خواهیم کرد.

امانوئل ماکرون افزود: ما باید برای ممنوعیت کامل خدمات دریایی برای صادرات نفت روسیه تلاش کنیم.

از سوی دیگر، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ساعاتی پیش با اشاره به مخالفت مجارستان با بیستمین بسته تحریمی این اتحادیه علیه روسیه گفته بود: رایزنی‌ها در مورد این بسته تحریمی امروز انجام می‌شود، اما بعید است که پیشرفتی حاصل شود.

وزیر امور خارجه مجارستان نیز از سوی دیگر اعلام کرد که این کشور عضو اتحادیه اروپا مانع تصویب بیستمین بسته تحریم‌های این اتحادیه علیه روسیه خواهد شد.

«پیتر سیارتو» وزیر امور خارجه مجارستان گفت که بوداپست به دلیل عدم اقدام کی‌یف برای از سرگیری انتقال نفت روسیه به مجارستان و اسلواکی از طریق خط لوله «دروژبا»، بیستمین بسته تحریم‌های ضد روسی اتحادیه اروپا را مسدود می کند.

این در حالیست که در لندن، پاریس، برلین و بروکسل بحث دیگری نیز در جریان است؛ بحثی مبنی بر اینکه اروپا آیا می‌تواند به‌طور واقعی راهبرد استقلال راهبردی را عملی کند یا خیر؟ طرح‌هایی همچون ایده تشکیل ائتلاف مشتاقان برای استقرار یک نیروی چندملیتی به شکل عمده اروپایی در اوکراین پس از هر توافق احتمالی، تلاش برای هم‌افزایی بودجه‌های دفاعی در قالب سازوکارهای مشترک بودجه‌ای دفاعی اروپا و بحث بر سر ایجاد ظرفیت صنعتی مشترک در حوزه تسلیحات، همگی نشانه‌هایی از این‌که قاره پیر به دنبال کاهش وابستگی یک‌جانبه به واشنگتن است.