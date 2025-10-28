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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۳۱

واکنش چین به دیدار ترامپ با نخست وزیر ژاپن

واکنش چین به دیدار ترامپ با نخست وزیر ژاپن

سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: همکاری‌های امنیتی آمریکا و ژاپن نباید در جهت نابودی صلح و ثبات در منطقه شرق آسیا قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه چینی گلوبال‌تایمز، «گوو جیاکون» سخنگوی وزارت خارجه چین، روز سه شنبه در واکنش به تاکید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و سانائه تاکایچی نخست وزیر ژاپن بر گسترش همکاری های نظامی، گفت: منطقه آسیا-اقیانوسیه عرصه‌ای برای توسعه صلح‌آمیز است. آمریکا و ژاپن باید در جریان توسعه روابط دوجانبه و همکاری‌های امنیتی خود، به صلح و ثبات منطقه کمک کنند، نه برعکس.

این مقام چینی اظهار داشت با توجه به سابقه تجاوزگری نظامی ژاپن در دوران معاصر، تحرکات نظامی و امنیتی این کشور همواره از سوی کشورهای آسیایی همسایه و جامعه بین‌المللی به‌دقت زیر نظر بوده است.

وی از ژاپن خواست نگرانی‌های امنیتی کشورهای همسایه را درک کند و گفت: از توکیو می خواهیم به‌طور عمیق درباره اقدامات گذشته خود تأمل کند و در مسیر توسعه صلح‌آمیز گام بردارد و با اقدامات عملی اعتماد کشورهای آسیایی را به دست آورد.

کد مطلب 6637221

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