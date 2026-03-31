احمد گلچین در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزبانی این استان از خانوادههای آسیبدیده از جنگ تحمیلی علیه ایران، اظهار کرد: در روزهای اخیر، گلستان افتخار دارد پذیرای جمعی از هموطنان باشد که در پی شرایط جنگی دچار آسیب شدهاند.
وی افزود: در همین راستا، دستگاههای فرهنگی استان در کنار ستاد خدمات سفر، برنامهریزیهای متنوعی را در دستور کار قرار دادهاند تا بتوانند نقش مؤثری در ارتقای روحیه و افزایش تابآوری این خانوادهها ایفا کنند.
گلچین ادامه داد: برگزاری برنامههای فرهنگی و هنری از جمله اکران فیلم، نشستهای فرهنگی و ایجاد فضاهای صمیمی برای گذران اوقات فراغت، بخشی از این اقدامات است که با استقبال مهمانان نیز همراه شده است.
وی با اشاره به برگزاری یکی از این برنامهها گفت: در مجموعه سینمایی کاپری میزبان این افراد بودیم و فیلمی برای آنان به نمایش درآمد تا بتوانند لحظاتی آرام و دلنشین را در کنار یکدیگر تجربه کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان تأکید کرد: تداوم این برنامهها میتواند نقش مهمی در کاهش فشارهای روحی و ایجاد حس همدلی و آرامش در میان خانوادههای مهمان داشته باشد.
نظر شما