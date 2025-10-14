به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدکاظم تدین صبح سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به جایگاه علمی شیراز در این حوزه گفت: بخش کولورکتال دانشگاه علوم پزشکی شیراز از قدیمی‌ترین مراکز آموزشی و درمانی کشور در این زمینه است و تاکنون بیش از ۵۰ درصد جراحان فوق تخصص کلورکتال ایران از این دانشگاه دانش‌آموخته‌اند. علاوه بر آن، متخصصانی از کشورهای عراق، اتیوپی و تاجیکستان نیز در سال‌های اخیر در این مرکز آموزش دیده‌اند.

وی با بیان اینکه سرطان روده بزرگ سومین سرطان شایع در میان زنان و مردان کشور است، ادامه داد: هدف این دوره از همایش، بررسی تازه‌ترین روش‌های تشخیص زودهنگام، درمان جراحی و غیرجراحی، و ارتقای کیفیت زندگی بیماران است. متأسفانه در سال‌های اخیر سن ابتلا در ایران کاهش یافته و ما حتی مواردی در دهه سوم زندگی را نیز شاهدیم.

دبیر علمی کنگره کولورکتال افزود: سبک زندگی کم‌تحرک، رژیم‌های پرچرب و کم‌فیبر و سابقه خانوادگی از مهم‌ترین عوامل خطر هستند. بر اساس توصیه‌های بین‌المللی، همه افراد بدون ریسک خاص باید از سن ۴۵ سالگی هر ۱۰ سال یک‌بار کولونوسکوپی شوند؛ در افرادی با سابقه خانوادگی ابتلا، این بررسی باید از ۱۰ سال قبل از سن ابتلای فرد بیمار آغاز شود.

به گفته تدین، محورهای علمی کنگره شامل نقش پیشگیری و کلونوسکوپی، روش‌های نوین جراحی و شیمی‌درمانی و ضرورت همکاری بین‌بخشی میان پزشکان خانواده، گوارش، جراحی و پاتولوژی و زنان است.

وی تأکید کرد: سرطان کولورکتال با خونریزی‌های تحتانی یا تغییر در عادت مزاج آغاز می‌شود و در صورت مراجعه به‌موقع، قابل درمان است. باید آگاهی عمومی افزایش یابد تا هیچ مورد خونریزی در دستگاه گوارش بدون بررسی باقی نماند.

لازم به ذکر است، این رویداد علمی با هدف هم‌افزایی میان رشته‌های مرتبط و ارتقای سطح درمان بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ، طی سه روز در شیراز برگزار می‌شود.