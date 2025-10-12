به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای گسترش تعاملات علمی و بینالمللی، تفاهمنامه همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی میان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه سلیمان دمیرل اسپارتا از کشور ترکیه، به امضا رسید.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، دو دانشگاه در محورهایی همچون تبادل استاد و دانشجو، اجرای طرحهای پژوهشی مشترک، برگزاری دورهها و سمینارهای بینالمللی، و توسعه فعالیتهای آکادمیک همکاری خواهند داشت.
سید بصیر هاشمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در آئین امضای این تفاهمنامه، امضای آن را گامی مؤثر در جهت تقویت دیپلماسی علمی و توسعه همکاریهای بینالمللی عنوان کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی شیراز بهعنوان قطب پزشکی جنوب کشور، همواره بر گسترش تعاملات علمی و تبادل تجربیات در سطح منطقهای و جهانی تأکید داشته است. این تفاهمنامه میتواند بستر مناسبی برای انتقال دانش، ارتقای فناوریهای نوین و بهبود شاخصهای سلامت در هر دو کشور فراهم کند.
وی ابراز امیدواری کرد که تداوم این همکاریها منجر به افزایش سطح علمی، پژوهشی و فناوری در حوزه علوم پزشکی و در نهایت ارتقای سلامت مردم ایران و ترکیه شود.
عالم کوشار معاون رئیس دانشگاه سلیمان دمیرل ترکیه، نیز با ابراز خرسندی از آغاز این همکاری گفت: انعقاد این تفاهمنامه، نقطهعطفی در توسعه روابط علمی و پژوهشی میان دو کشور است.
وی افزود: همکاری با دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بهعنوان یکی از معتبرترین دانشگاههای علوم پزشکی ایران، فرصت ارزشمندی برای ارتقای فعالیتهای علمی، آموزشی و پژوهشی ما خواهد بود.
