به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی سیاستگذاری بازپرداخت در نظام سلامت ایران صبح پنج شنبه به میزبانی مرکز سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شهر صدرا برگزارشد.

فاطمه هاشمی رئیس بنیاد امور بیماری‌های خاص، در این مراسم، شفافیت و بازنگری در سیاست‌های بازپرداخت را کلید حل مشکلات ساختاری نظام سلامت دانست و بر لزوم حمایت ساختاریافته از سازمان‌های مردم‌نهاد برای جلب اعتماد خیرین تاکید کرد.

وی با بیان اینکه با تشکیل نهادهایی مانند بنیاد، این روند تا حدی احیا شد، افزود: سازمان‌های مردم‌نهاد هنوز برای ادامه فعالیت به تنهایی و بدون حمایت ساختارمند، دچار مشکل هستند.

رئیس بنیاد امور بیماری‌های خاص به انتقاد از نبود پروتکل مشخص در بازپرداخت‌ها افزود: این مشکل منجر به موازی‌کاری و تکرار در خدمات‌رسانی شده است.

هاشمی گفت: بیمار سردرگم است و باید از چند سازمان کمک بگیرد. از سوی دیگر، مصوبات بیمه‌ها در سطوح پایین‌تر با مشکلات اجرایی مواجه است.

رئیس بنیاد امور بیماری‌های خاص تصریح کرد: تا زمانی که چالش‌های بیمه‌ای حل نشود، کمک‌های مردمی نیز به صورت منسجم و کارآمد هزینه نخواهد شد.

نظام پرداخت در بیمه سلامت پراکنده و فاقد انسجام است

محمد مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران نیز در این نشست با اشاره به پوشش رایگان ۸۰ درصدی جمعیت تحت پوشش این سازمان، از محقق نشدن کامل اعتبارات دولتی خبر داد و گفت: نظام پرداخت در کشور پراکنده و فاقد انسجام لازم است؛ تشکیل صندوق واحد بیمه سلامت به عنوان راهکاری کلیدی برای خروج از این چالش در دست بررسی است.

وی ادامه داد: حدود ۸۰ درصد بیمه‌شدگان، شامل روستاییان و پنج دهک اول جامعه، به صورت رایگان تحت پوشش هستند که تأمین اعتبار آن بر عهده دولت است. با این حال، تنها یک‌سوم از این اعتبار به‌طور کامل محقق می‌شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران افزود: نظام پرداخت در کشور ما پراکنده و فاقد انسجام لازم است؛ روش‌های مختلفی از جمله پرداخت کارانه، سرانه، و مبتنی بر عملکرد اجرا شده‌اند، اما هنوز به جمع‌بندی مناسبی نرسیده‌ایم.

ناصحی با تاکید بر ضرورت تشکیل صندوق واحد بیمه سلامت، گفت: در حال رایزنی با مرکز پژوهش‌های مجلس، فرهنگستان علوم پزشکی و سایر نهادهای مرتبط هستیم تا ساختاری منسجم برای بیمه سلامت کشور ایجاد شود؛ تجمیع منابع و یکپارچه‌سازی صندوق‌ها می‌تواند به ساماندهی خدمات و کنترل هزینه‌ها کمک کند.

وی با اشاره به اعتبار مصوب ۱۳۶ همت برای بیمه سلامت در سال جاری، ادامه داد: تنها حدود ۷۰ همت از این اعتبار اختصاص یافته که پاسخگوی جمعیت تحت پوشش نیست؛ صندوق صعب‌العلاج نیز با کمبود اعتبار مواجه است و تخصیص‌های انجام‌شده نیز به‌طور کامل محقق نمی‌شوند.

ناصحی همچنین از رشد سرسام‌آور هزینه‌ها در بخش دولتی خبر داد و گفت: هزینه‌ها از ۲.۵ همت به بیش از پنج همت افزایش یافته‌اند و کنترل آن‌ها دشوار شده است؛ مدیریت هزینه‌ها در بخش دولتی باید به‌گونه‌ای باشد که هم شأن بیمه‌شدگان حفظ شود و هم اصول اقتصاد سلامت رعایت شود.

بیمه نیروهای مسلح متکی به حمایت بیرونی نیست

مسعود فیض اربابی رئیس بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح در این نشست از پیشرفت قابل توجه در زمان بازپرداخت مطالبات مراکز درمانی خبر داد و گفت: این سازمان موفق شده پرداخت‌ها را هشت ماه به جلو ببرد.

وی با تاکید بر اهمیت عمل‌گرایی ادامه داد: نیروهای مسلح همواره در میدان عمل برای خدمت به مردم حضور دارند و تصمیمات بر مبنای واقعیت‌ها و نیازهای روز جامعه اتخاذ می‌شود.

رئیس بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح افزود: بیمه نیروهای مسلح به عنوان یک سازمان بیمه‌گر پایه پیشرو، اتکای چندانی به حمایت‌های بیرونی ندارد و بر اساس تدابیر داخلی خود حرکت می‌کند.

فیض اربابی با طرح این پرسش که چگونه با سرانه کم دریافتی، بیمه مکمل توانسته است بسته‌های خدماتی ارزشمندی ارائه دهد که شامل افزایش پوشش خدمات، کاهش فرانشیز، پوشش تفاوت تعرفه دولتی و خصوصی و تأمین کامل هزینه‌های بیماران خاص است.

رئیس بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، مهم‌ترین چالش روز سازمان‌ها و تمامی اصناف کشور را عدم تعادل در منابع و مصارف دانست و از سیاست‌گذاران سلامت خواست تا برای جلوگیری از آسیب به مردم و به خطر افتادن سلامت آن‌ها، راهکاری بیابند.

فیض اربابی چالش‌های کلیدی مطرح شده در این نشست را عدم تناسب رشد سرانه با هزینه‌ها، عدم تحقق منابع مالی تخصیص یافته، افزایش بی‌رویه قیمت دارو و لوازم پزشکی، تحمیل بارهای مضاعف ناشی از مصوبات شورای عالی بیمه سلامت و هزینه‌های القایی و چالش‌های ناشی از تجهیز و به‌کارگیری منابع تشخیصی درمانی جدید که سازمان‌ها مجبور به پوشش آن‌ها بودند، عنوان کرد.