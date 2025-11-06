به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالخالق کشاورزی از اختصاص ۱,۵۵۰ میلیارد ریال اعتبار از محل نشاندار کردن مالیاتها برای تکمیل بیمارستانهای دوم شهرستانهای مرودشت و داراب خبر داد و گفت: با پیگیریهای مستمر دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شهرستان مرودشت مبلغ ۱,۰۵۰ میلیارد ریال با مشارکت مؤدیان مالیاتی تاکنون محقق گردیده است، همچنین در شهرستان داراب نیز مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل بیمارستان دوم اختصاص یافته که توسط مؤدیان مالیاتی تحقق یافته است.
وی ادامه داد: نتیجه این مشارکت ارزشمند، تسریع در روند تکمیل پروژههای درمانی در هر دو شهرستان و ارتقای دسترسی مردم به خدمات سلامت است.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ضمن قدردانی از مؤدیان مالیاتی که حوزه سلامت را بهعنوان مقصد مالیاتهای نشاندار خود انتخاب کردهاند، افزود: این سطح از همدلی و مسوولیتپذیری اقتصادی، الگویی ملی از تعامل مؤثر جامعه و دولت در مسیر تحول نظام سلامت محسوب میشود. دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز با پیگیری مستمر و تعامل نزدیک با اداره کل امور مالیاتی و سایر دستگاههای اجرایی استان، زمینه بهرهبرداری سریعتر از بیمارستانهای دوم مرودشت و داراب را فراهم خواهد کرد.
نظر شما