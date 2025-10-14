نیاکان: ۲ مرکز غیرمجاز زیبایی در شیراز پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امین نیاکان با اعلام شناسایی و دستگیری دو پزشک قلابی در شیراز، گفت: در بازرسی مشترک کارشناسان اداره نظارت بر درمان معاونت درمان و کارشناسان کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی دانشگاه، ۲ مرکز ارائه خدمات زیبایی غیرمجاز در سطح شهر شیراز که توسط افراد فاقد صلاحیت و با ادعای دروغین پزشک بودن اداره می‌شدند، شناسایی و پزشکان قلابی با همکاری مراجع قضائی و انتظامی دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در این واحدها، تزریق‌های پرخطری نظیر فیلر، بوتاکس و به خصوص لیپوساکشن و تزریق چربی در شرایطی انجام می‌گرفت که از نظر بهداشتی غیرقابل تصور بود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: افرادی که اقدام به این مداخلات پزشکی می‌کردند، نه تنها مدرک پزشکی نداشتند، بلکه فاقد هرگونه آموزش رسمی برای کار با داروهای تزریقی و تجهیزات پزشکی بودند.

نیاکان گفت: در یکی از واحدها، مقداری چربی استخراج شده از بیمار طی فرآیند لیپوساکشن، به صورت منجمد نگهداری می‌شد که این امر نگرانی جدی در خصوص احتمال تزریق مجدد این مواد خطرناک به بیماران دیگر و عواقب فاجعه‌بار آن را به دنبال داشت.

وی ادامه داد: در یکی از واحدهای غیرمجاز، درب ورودی قفل بوده و افراد متخلف از باز کردن درب و همکاری امتناع می‌کردند که با هماهنگی مقام قضائی، درب توسط کلیدساز بازگشایی و اقدامات قانونی صورت پذیرفت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: نکته‌ای که بیش از هر چیز بر لزوم تشدید نظارت تأکید می‌کند، سوابق کیفری یکی از افراد شناسایی شده است که این فرد پیش از این نیز به دلیل دخالت غیرمجاز در امور پزشکی دستگیر شده بود و در حال حاضر نیز تحت نظارت‌های قضائی با پابند الکترونیک قرار داشت.

نیاکان گفت: این پرونده به طور ویژه به مراجع قضائی ارجاع خواهیم شد تا مجازات بازدارنده متناسب با سابقه تکرار جرم اعمال شود.

وی ادامه داد: همکاری ما با نهادهای قضائی، انتظامی و تعزیرات حکومتی تضمین می‌کند که هرگونه تخلف در حوزه درمان با برخورد همه‌جانبه قانونی، جریمه‌های سنگین و پیگیری کیفری مواجه می‌شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز تصریح کرد: برخورد قاطع با هرگونه فعالیت غیرمجاز در حوزه سلامت ادامه خواهد داشت و از مردم شریف استان تقاضا خواست هرگونه موارد مشکوک را به سرعت از طریق سامانه‌های نظارتی تلفنی ۱۹۰ و ۱۸۱۹ گزارش دهند.