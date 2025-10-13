استاد شیمی دانشگاه شیراز عضو آکادمی علوم جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام همتینژاد، استاد شیمی دانشکده علوم دانشگاه شیراز، در نشست اخیر آکادمی جهانی علوم برای توسعه علم در کشورهای درحال توسعه (TWAS)، به جمع اعضای این آکادمی پیوست و بهعنوان یکی از ۴۷ عضو جدید آکادمی علوم جهان (TWAS) انتخاب شد.
آکادمی جهانی علوم (TWAS) یک آکادمی علمی مبتنیبر شایستگی است که برای کشورهای درحال توسعه تأسیس شده است.
پیشاز این، تنها ۱۹ نفر از ایران به عضویت این نهاد علمی جهانی انتخاب شده بودند که شامل ۴ نفر در شاخه علوم پزشکی، یک نفر در علوم مهندسی، ۲ نفر در علوم کشاورزی، ۵ نفر در شیمی، ۲ نفر در زیست شناسی، ۴ نفر در فیزیک و یک نفر دیگر در علوم ریاضی بوده است.
همتینژاد، استاد شیمی دانشگاه شیراز، تازهترین عضو ایرانی فرهنگستان علوم جهان (TWAS) وابسته به سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) است.
وی استادتمام شیمی دانشگاه شیراز و از دانشمندان یکدرصد و دودرصد پراستناد برتر دنیاست.
همتینژاد برای نخستینبار در ایران، جایزه معتبر جهانی «کمومتریکسدان جوان» را در سال ۱۹۹۲ از آن خود کرد و بهعنوان پژوهشگر برگزیده جشنواره علوم پزشکی رازی (در سالهای ۱۳۸۲و ۱۳۸۸) و پژوهشگر نمونه علوم پایه کشور (۱۳۸۸) معرفی شد.
کسب عناوین مختلف ازجمله پژوهشگر برگزیده مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه شیراز، استاد نمونه کشوری و شیمیدان برتر منتخب انجمن شیمی ایران نیز از دیگر موافقیتهای او طی سالهای اخیر بوده است.
در کارنامه علمی این استاد دانشگاه، تألیف بیشاز سیصد کتاب و مقاله دیده میشود.
