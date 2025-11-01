عزیزی: تعامل سازنده، کلید حل مشکلات جامعه پرستاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش عزیزی شامگاه شنبه شامگاه شنبه در مراسم تجلیل از پرستاران دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س) با اشاره به جایگاه والای پرستاران در نظام سلامت، گفت: پرستاران با ایفای نقشی کلیدی در مراقبت از بیماران، نقشی بی‌بدیل در تداوم خدمات سلامت ایفا می‌کنند و حضور آنان تضمین‌کننده کارآمدی نظام درمان است.

وی با قدردانی از تلاش همه کارکنان حوزه سلامت ادامه داد: تلاش خستگی‌ناپذیر پرستاران و سایر اعضای تیم سلامت، سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام سلامت کشور است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

مشاور عالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین به تشکیل مثلث همکاری میان مدیریت خدمات پرستاری دانشگاه، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س) و سازمان نظام پرستاری شیراز اشاره کرد و افزود: این تعامل سازنده، زمینه‌ساز هم‌افزایی، همگرایی و تسریع در پیگیری دغدغه‌ها و مطالبات جامعه پرستاری است و به بهبود ارتباطات بین‌بخشی در نظام سلامت کمک می‌کند.

عزیزی تقدیر از مسؤولان پیشین دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س) در این آئین را اقدامی ارزشمند دانست و گفت: تلاش‌ها و خدمات مدیران گذشته، پایه‌گذار موفقیت‌های امروز این دانشکده بوده است. دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س) شیراز، امروز از دانشکده‌های برتر کشور در حوزه آموزش و تربیت نیروی انسانی پرستاری به شمار می‌رود.

مشاور عالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایان با اشاره به افتخارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز تصریح کرد: یکی از دستاوردهای ارزشمند دانشگاه، تربیت نیروهای متخصصی است که پس از فراغت از تحصیل، در عرصه‌های مختلف نظام سلامت منشأ خدمت و افتخار هستند.