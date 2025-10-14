به گزارش خبرنگار مهر، احمد ایزدپناه صبح سهشنبه در نشست خبری از برگزاری «شانزدهمین همایش سالیانه کولورکتال دانشگاه علوم پزشکی شیراز» خبر داد و گفت: این کنگره با هدف بررسی تخصصی تازهترین دستاوردهای علمی و جراحی بیماریهای روده بزرگ، با محوریت «چالشهای درمان سرطانهای کولورکتال» برگزار میشود.
وی با اشاره به سابقه پانزدهساله این کنگره ادامه داد: در این دوره نیز سه نشست علمی و عملی برگزار خواهد شد؛ روز نخست به جراحیهای نوین در بیمارستان شهید فقیهی اختصاص دارد و روزهای بعدی به سخنرانیهای تخصصی و میزگردهای علمی درباره جدیدترین روشهای درمان دارویی و جراحی سرطانهای روده بزرگ مربوط است.
به گفته عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بیش از ۳۰۰ جراح و متخصص از سراسر کشور در این رویداد حضور خواهند داشت.
وی تأکید کرد: هر ساله تلاش میشود مباحث در بالاترین سطح علمی ممکن مطرح شود و امسال نیز با توجه به همزمانی کنگره با هفته حافظ، انتظار استقبال گسترده جامعه علمی و پزشکی از سراسر کشور را داریم.
ایزدپناه تصریح کرد: امسال بهدلیل شرایط خاص بینالمللی، کنگره در سطح ملی و بدون حضور مهمانان خارجی برگزار میشود.
