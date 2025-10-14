  1. استانها
ایزدپناه:روش های درمان سرطان‌های کولورکتال در همایش شیراز بررسی می‌شود

شیراز- رئیس کنگره سالیانه کولورکتال از برگزاری شانزدهمین همایش سالیانه این کنگره در شیراز خبر داد و گفت: تازه‌ترین دستاوردهای علمی و جراحی بیماری‌های روده بزرگ در این همایش بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ایزدپناه صبح سه‌شنبه در نشست خبری از برگزاری «شانزدهمین همایش سالیانه کولورکتال دانشگاه علوم پزشکی شیراز» خبر داد و گفت: این کنگره با هدف بررسی تخصصی تازه‌ترین دستاوردهای علمی و جراحی بیماری‌های روده بزرگ، با محوریت «چالش‌های درمان سرطان‌های کولورکتال» برگزار می‌شود.

وی با اشاره به سابقه پانزده‌ساله این کنگره ادامه داد: در این دوره نیز سه نشست علمی و عملی برگزار خواهد شد؛ روز نخست به جراحی‌های نوین در بیمارستان شهید فقیهی اختصاص دارد و روزهای بعدی به سخنرانی‌های تخصصی و میزگردهای علمی درباره جدیدترین روش‌های درمان دارویی و جراحی سرطان‌های روده بزرگ مربوط است.

به گفته عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بیش از ۳۰۰ جراح و متخصص از سراسر کشور در این رویداد حضور خواهند داشت.

وی تأکید کرد: هر ساله تلاش می‌شود مباحث در بالاترین سطح علمی ممکن مطرح شود و امسال نیز با توجه به هم‌زمانی کنگره با هفته حافظ، انتظار استقبال گسترده جامعه علمی و پزشکی از سراسر کشور را داریم.

ایزدپناه تصریح کرد: امسال به‌دلیل شرایط خاص بین‌المللی، کنگره در سطح ملی و بدون حضور مهمانان خارجی برگزار می‌شود.

