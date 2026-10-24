به گزارش خبرگزاری مهر، اورنگ ایلامی از اجرای پیمایش ملی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر (استپس) همزمان با سراسر کشور در شهرستان‌های تحت پوشش این دانشگاه خبر داد و گفت: این طرح با هدف شناسایی عوامل خطر و کمک به برنامه‌ریزی مؤثر برای پیشگیری و کنترل بیماری‌ها اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت شناسایی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر اظهار کرد: ارزیابی دقیق این عوامل، نقش مهمی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و طراحی مداخلات مؤثر برای ارتقای سلامت جامعه دارد.

ایلامی افزود: در این پیمایش، میزان شیوع عواملی همچون فشارخون بالا، دیابت، اضافه‌وزن و چاقی، کم‌تحرکی و الگوهای تغذیه‌ای بررسی می‌شود و وضعیت رفتارها و سواد سلامت جامعه نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: نتایج این بررسی‌ها می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و تخصیص بهینه منابع در حوزه سلامت را فراهم کند.

مراجعه به خانوارهای منتخب در مناطق شهری و روستایی

ایلامی با تشریح روند اجرای پیمایش استپس گفت: پرسشگران آموزش‌دیده تیم سلامت با مراجعه حضوری به منازل خانوارهای منتخب در مناطق شهری و روستایی، پرسشنامه‌های تخصصی را تکمیل می‌کنند و اندازه‌گیری‌هایی مانند قد، وزن و فشارخون را انجام می‌دهند.

وی اضافه کرد: نمونه‌گیری‌های زیستی مورد نیاز نیز با همکاری مراکز خدمات جامع سلامت منتخب انجام خواهد شد.

تمهیدات امنیتی برای اجرای پیمایش

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر حفظ امنیت و محرمانگی اطلاعات شهروندان بیان کرد: تمامی پرسشگران و عوامل اجرایی دارای کارت شناسایی معتبر هستند و هماهنگی‌های لازم با استانداری فارس، فرمانداری‌ها و فرماندهی انتظامی استان برای اجرای ایمن و منظم طرح انجام شده است.

وی از برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای پرسشگران، ناظران و عوامل اجرایی پیش از آغاز پیمایش خبر داد و گفت: این آموزش‌ها با هدف ارتقای کیفیت اجرا، رعایت استانداردهای علمی و توجه به ملاحظات اخلاقی برگزار شده است.

ایلامی خاطرنشان کرد: خانوارهای منتخب برای اطمینان از هویت پرسشگران و بررسی نشانی‌های مربوط به اجرای طرح، می‌توانند به وب‌سایت رسمی شبکه بهداشت و درمان شهرستان خود مراجعه کنند.

وی در پایان با تأکید بر نقش مشارکت مردم در موفقیت این طرح ملی، از خانوارهای منتخب خواست با همکاری با تیم‌های سلامت و ارائه پاسخ‌های دقیق، در شناسایی وضعیت عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر و برنامه‌ریزی برای پیشگیری و کنترل آن‌ها مشارکت کنند.