 یارمحمدی: ۲۵ هزار تن زیتون در شهرستان طارم برداشت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر یارمحمدی گفت: پیشبینی میشود امسال حدود ۲۵ هزار تن زیتون از باغهای این شهرستان برداشت و روانه بازار شود.
وی با اشاره به اینکه از این میزان، ۳۰ درصد زیتون برای تولید روغن و ۷۰ درصد برای تهیه کنسرو مورد استفاده قرار میگیرد، افزود: امسال با توجه به «سال نیاور» بودن درختان زیتون و کاهش طبیعی باردهی، بخش عمده محصول به صورت کنسروی برداشت میشود.
یارمحمدی با بیان اینکه طارم به واسطه وجود مراکز مجهز فرآوری و روغنکشی، بهعنوان قطب فرآوری زیتون کشور شناخته میشود، گفت: در این شهرستان ارقام مختلف زیتون شامل زرد زیتون، روغنی، شنگه، ماری و گلوله زیتون کشت میشود که رقم زرد زیتون بیشترین سطح زیر کشت را دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم گفت: با توجه به اینکه بیش از ۳۰ درصد از محصول امسال در حال تبدیل شدن به روغن زیتون است، پیشبینی میشود بالغ بر ۱۰۰۰ تن روغن زیتون در ۳۲ واحد فعال روغنکشی این شهرستان تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی شود.
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