سقوط اتوبوس از جاده کوهستانی در بولیوی و کشته شدن حداقل ۱۶ نفر

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، راجر کوستاس، فرمانده پلیس منطقه‌ای، تأیید کرد که مجروحان، از جمله راننده ۲۳ ساله، به بیمارستان‌های کوئیلاکولو منتقل شدند.

به گفته عمر زگادا، رئیس راهنمایی و رانندگی ملی بولیوی، این وسیله نقلیه در یک پیچ تند در امتداد مسیری که به خاطر جاده‌های باریک و دید کم شناخته شده است، سقوط کرد.

یکی از ساکنان محلی که پیش از رسیدن نیروهای امدادی در عملیات نجات مشارکت داشت، گفت: «اتوبوس کاملاً تخریب شد و بسیاری از مسافران در سازه متلاشی شده آن گرفتار شدند.»

زگادا به خبرنگاران گفت: این وسیله نقلیه در ابتدا یک کامیون باری بوده که بعداً برای حمل مسافر تغییر کاربری داده شده است.

تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که اتوبوس بیش از حد شلوغ بوده و سرعت بالایی داشته است. راننده به اتهام قتل عمد و رانندگی با بی‌احتیاطی بازداشت شده است. مقامات همچنین اعلام کردند که نقص فنی منتفی نیست.