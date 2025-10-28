به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان عباسی ظهر سه‌شنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی با اشاره به گسترش بی‌سابقه مصرف سیگار و مواد روانگردان در میان جوانان، از اعتیاد به‌عنوان «انفجار خاموش» یاد کرد و گفت: چنانچه امروز برای پیشگیری اقدام نکنیم، فردا با بحرانی مواجه خواهیم شد که نه‌تنها سلامت، بلکه آینده جمعیتی کشور را تهدید می‌کند.

مشاور دبیرکل و مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: سیگار، دروازه ورود بسیاری از جوانان به اعتیاد است و اکنون حدود ۱۵ میلیون نفر در کشور به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر اعتیاد قرار دارند.

وی با بیان اینکه ۲۴ تا ۳۰ درصد افراد به‌صورت تفننی سیگار مصرف می‌کنند، افزود: این آمار نگران‌کننده است و نشان می‌دهد که اعتیاد دیگر یک آسیب حاشیه‌ای نیست، بلکه به مسئله‌ای ملی تبدیل شده است.

عباسی اعتیاد و بحران جمعیتی را دو تهدید هم‌زمان برای آینده کشور دانست و گفت: نسل جوان ما به دلایل مختلف از جمله مهاجرت، بیکاری و فشارهای فرهنگی در حال کاهش است و چنانچه این روند با گسترش اعتیاد همراه شود، سرمایه انسانی کشور به‌شدت آسیب خواهد دید.

وی بیان کرد: دولت در حوزه درمان اعتیاد، از طرح‌هایی مانند «تحول درمان»، «مرکز امید و زندگی»، «مدیریت مصرف» و «کنترل کشت مجاز و غیرمجاز» اقدامات قابل توجهی انجام داده اما این مهم بدون مشارکت جدی نهادهای فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای منتج به نتیجه نخواهد شد.

مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به تغییر الگوی تولید مواد مخدر در جهان گفت: با محدودیت‌های طالبان در افغانستان، تولید مواد صنعتی به‌صورت زیرزمینی و در فضاهای کوچک افزایش یافته و انواع روانگردان‌های جدید وارد کشور شده‌اند، این مواد به‌راحتی تولید و توزیع می‌شوند و مقابله با آن‌ها نیازمند رویکردی علمی و هماهنگ است.

وی همچنین از رواج مصرف موادی مانند گل و ماری‌جوانا در میان نوجوانان ابراز نگرانی کرد و گفت: «این مواد به‌اشتباه بی‌ضرر جلوه داده می‌شوند، در حالی که تهدیدی جدی برای سلامت روانی و جسمی نسل جوان، به‌ویژه دختران نوجوان، هستند.

عباسی با تأکید بر لزوم بازنگری در روش‌های درمانی، خواستار تقویت مراکز حمایتی مانند مرکز امید و زندگی شد و افزود: اعتیاد تنها مختص اقشار آسیب‌پذیر نیست چرا که اکنون با پدیده‌ای مواجهیم که در میان افراد با ظاهر موجه، تحصیلات بالا و جایگاه اقتصادی نیز نفوذ کرده است.

وی با اشاره به پیچیدگی مقابله با قاچاقچیان گفت: بسیاری از توزیع‌کنندگان با پوشش‌های قانونی و تجاری فعالیت می‌کنند و همین امر مقابله با این پدیده را دشوارتر کرده و نیازمند همکاری اطلاعاتی و قضائی گسترده‌تری است.

عباسی از تلاش‌های نیروی انتظامی در جمع‌آوری معتادان متجاهر تقدیر کرد و گفت: چنانچه سازوکارهای حمایتی و توانمندسازی پس از درمان تقویت نشود، این افراد دوباره به چرخه اعتیاد بازمی‌گردند و بازداشت بدون بازتوانی، تنها یک توقف موقت است.

وب با اشاره به اصلاحات صورت‌گرفته در اجرای ماده ۱۶ گفت: پذیرش صرف افراد بدون ساختار درمانی و حمایتی مؤثر، کارایی لازم را ندارد، به همین دلیل، مراکز سنتی به مراکز امید و زندگی تبدیل شده‌اند تا فرآیند درمان با کیفیت و جامعیت بیشتری انجام شود.

عباسی با اشاره به برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی مراکز جدید در استان مرکزی گفت: با هماهنگی مسئولان استانی، زمین و مشخصات مرکز جدید به‌زودی نهایی و مجوزهای لازم صادر می‌شود و امید تا حداکثر ۱۵ روز آینده، روند صدور مجوز تکمیل و فعالیت رسمی مرکز آغاز شود.