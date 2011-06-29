منشاء جرائم اخیر کشور مصرف روانگردان ها است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حامد اختیاری ظهر چهارشنبه در کارگاه آموزشی درمان غیردارویی قرص های روانگردان در هتل بادله ساری افزود: متاسفانه مصرف مواد محرک زا و روانگردان در کشور بسیار افزایش یافته و نگران کننده است.

وی اظهار داشت: خانواده ها در زمینه عوارض سوء مصرف این مواد روانگردان آگاهی ندارند که باید بیشتر در این زمینه اطلاع رسانی شود.

مدیر گروه علوم اعصاب کاربردی پژوهشکده علوم شناختی کشور با اشاره به اینکه مصرف مواد روانگردان سبب آسیب های جدی به سیستم مغزی انسان وارد می آورد تصریح کرد: تجربه ثابت کرده که مصرف حتی یک بار از مواد روانگردان می تواند مشکلات جدی مغزی برای فرد مصرف کننده ایجاد کند.

اختیاری با بیان اینکه در حال حاضر شبکه های درمانی اعتیاد به صورت گسترده در کشور ایجاد شده است، یادآور شد: دو هزار مرکز درمان ترک اعتیاد در کشور وجود دارد که همگی آنها اطلاعات کافی در مورد نحوه درمان بیماران روانگردان ندارند.

وی با اعلام اینکه مسیر درمان اعتیاد به مواد صناعی بسیار پیچیده تر و متفاوت تر از درمان مخدرهای سنتی است افزود: بر این اساس مصمم شدیم تا با برگزاری کارگاه های آموزشی درمان غیردارویی قرصهای روانگردان کمکهای شایانی به مراکز درمانی ترک اعتیاد کنیم.

وی با اشاره به اینکه مجری این طرح در کشور موسسه دانش اعتیاد و روانشناسی " ایرسا " است افزود: این طرح پس از تهران اکنون در مازندران اجرایی می شود.

وی اظهار امیدواری کرد: با ابتکار عملی که در مسئولان درمانی مازندران شکل گرفته بتوان شرایط درمانی اعتیاد به مواد محرک زا را در استان بهبود بخشیم.

اختیاری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه بیماری اعتیاد به مواد محرک یک بیماری چند بعدی است اظهار داشت: فرد مصرف کننده در وهله نخست دچار آسیب های مختلف در دندان، کلیه و قلب شده و تحریک های مغزی و ناتوانی در عکاکردهای ذهنی در وی ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه رفتار و انگیزش های خلقی فرد مصرف کننده شیشه خشن می شود افزود: خشونت این افراد به واسطه مصرف بیش از اندازه شیشه و روانگردان ها خشن شده و سبب ایجاد جنایتها و فسادهای اخلاقی اخیر در جامعه می شوند.

اختیاری گفت: در چند سال اخیر ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری با حمایت از مراکز دانشگاهی و درمانی خصوصی تلاشهای گسترده ای در جهت درمان و کنتر این بیماری آغاز کرده است.