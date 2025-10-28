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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۱۲

انتخاب عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به عنوان پژوهشگر جوان برگزیده

انتخاب عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به عنوان پژوهشگر جوان برگزیده

استادیار دانشکده بیوتکنولوژی دانشگاه تهران، به عنوان پژوهشگر جوان برگزیده در رشته زیست‌شناسی انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، دکتر محیا مهرمحمدی، استادیار دانشکده بیوتکنولوژی دانشگاه تهران، همزمان با مراسم بزرگداشت ابوریحان بیرونی از سوی فرهنگستان علوم به عنوان «پژوهشگر جوان برگزیده در رشته زیست‌شناسی سال ۱۴۰۴» انتخاب شد.

تدریس دروس ژنتیک مولکولی، اومیک، ژنومیک محاسباتی و زیست‌شناسی سامانه‌ها از فعالیت‌های آموزشی و ثبت اختراع در زمینه توسعه تست تشخیص سرطان با بیوبسی مایع و تجربه همکاری با صنعت در زمینه توسعه تست‌های تشخیص مولکولی از فعالیت‌های علمی و پژوهشی این پژوهشگر است.

انتخاب عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به عنوان پژوهشگر جوان برگزیده

کد مطلب 6637517

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