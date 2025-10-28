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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۴۷

سفر عبداللطیف رشید به امان؛ استقبال گرم پادشاه اردن از رئیس جمهور عراق

سفر عبداللطیف رشید به امان؛ استقبال گرم پادشاه اردن از رئیس جمهور عراق

رئیس جمهور عراق وارد امان، پایتخت اردن شد و مورد استقبال گرم پادشاه این کشور قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری عراق، منابع عراقی از سفر رئیس جمهور این کشور به اردن خبر دادند.

بر اساس این گزارش، عبداللطیف جمال رشید، رئیس جمهور عراق برای انجام سفری کاری، وارد امان، پایتخت اردن شد.

سفر عبداللطیف رشید به امان؛ استقبال گرم پادشاه اردن از رئیس جمهور عراق

رئیس جمهور عراق در فرودگاه مورد استقبال عبدالله دوم، پادشاه اردن و ایمن الصفدی، وزیر خارجه این کشور قرار گرفت.

همچنین علاء البطاینه، مدیر دفتر پادشاه اردن، یعرب القضاه، وزیر صنعت و بازرگانی این کشور و عمر البرزنجی، سفیر عراق در امان و تعداد دیگری از مقامات اردنی از رئیس جمهور عراق استقبال کردند.

این بیانیه به اهداف این سفر و مقاماتی که رئیس جمهور عراق را در این سفر همراهی می‌کنند، اشاره نکرده است.

کد مطلب 6637542

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