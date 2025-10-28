نمایندگی ایران در کنفرانس احزاب شانگهای و بریکس با حزب مؤتلفه بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی تهرانی معاون بین‌الملل حزب موتلفه در نشست خبری گفت: حزب مؤتلفه اسلامی از ابتدای تأسیس، در کمیته دائمی سازمان کنفرانس احزاب سیاسی آسیا عضویت دارد. بخش سوم از فعالیت‌های ما به تأسیس یا بنیان‌گذاری برخی سازمان‌ها و نهادها مربوط می‌شود؛ از جمله «کنفرانس احزاب حامی مقاومت» که توسط حزب مؤتلفه اسلامی پایه‌گذاری شد.

وی افزود: در حال حاضر ۲۲ حزب عضو این سازمان هستند و تاکنون هفت کنفرانس از احزاب مقاومت برگزار شده است. احزابی از کشورهای پاکستان، افغانستان، یمن، سوریه، لبنان (حزب‌الله لبنان)، مجلس اعلای عراق و برخی دیگر از کشورها در این کنفرانس عضویت دارند.

معاون بین‌الملل حزب موتلفه همچنین بیان کرد: باید گفت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در برخی پیمان‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی مانند کنفرانس احزاب شانگهای و کنفرانس احزاب بریکس بر عهده حزب مؤتلفه اسلامی بوده است. این حضور از پیش از عضویت کامل ایران آغاز شد و اکنون نیز پس از عضویت رسمی ادامه دارد.

تهرانی گفت: حزب مؤتلفه اسلامی امسال در کنفرانس احزاب شانگهای مشارکت داشت و ماه آینده نیز بنا به دعوت طرف روسی، در نشست بریکس در شهر سوچی روسیه شرکت خواهد کرد.

معاون بین‌الملل حزب موتلفه در ادامه، گزارشی کوتاه از فعالیت‌های حزب پس از دوران جنگ ۱۲ روزه ارائه کرد و افزود: دیپلماسی حزب در دوران جنگ ۱۲ روزه و پس از آن شدت گرفت و برخی از احزاب و سازمان‌های سیاسی حمایت ویژه‌ای از ایران ابراز کردند. در این دوره، حزب مؤتلفه با آنان نامه‌نگاری و تبادل نظر داشت و از مواضعشان قدردانی کرد. به‌عنوان نمونه، دبیرکل حزب نامه‌ای به آقای شیء جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، ارسال کردند و ضمن تشکر از مواضع چین در جریان جنگ ۱۲ روزه، بر تداوم همکاری‌ها در آینده تأکید کردند.

تهرانی ادامه داد: همچنین مکاتباتی با آقای مدودف، دبیرکل حزب روسیه متحد، انجام شد. ایشان در جریان جنگ ۱۲ روزه جمله‌ای بیان کرده بودند مبنی بر اینکه اگر ایران تمایلی به داشتن سلاح‌های هسته‌ای نداشته باشد، کشورهایی وجود دارند که ممکن است تمایل داشته باشند کلاهک‌های هسته‌ای خود را در اختیار ایران بگذارند. این سخن—even در حد تعارف—نوعی بازدارندگی مؤثر ایجاد کرد و موجب تقویت مواضع ایران در آن دوره شد.

معاون بین‌الملل حزب موتلفه خاطرنشان کرد: پس از آن، مکاتباتی انجام شد و بیانیه‌هایی صادر گردید که در آن‌ها از مواضع مردم ایران حمایت شد. از جمله، دو بیانیه از سوی «آی‌کپ» یا همان سازمان کنفرانس احزاب سیاسی آسیا دریافت کردیم که در آن‌ها بر ضرورت برقراری صلح در منطقه، جلوگیری از تنش و تقویت همکاری‌ها تأکید شده بود. کشورهای عضو نیز در این بیانیه‌ها حمایت خود را از صلح و ثبات منطقه اعلام کردند.

تهرانی همچنین یادآور شد: پس از دوران جنگ ۱۲ روزه، در یک‌ونیم ماه گذشته سفرها و مشارکت‌های متعددی انجام شد از جمله با احزاب ارمنستان ارتباطات خوبی برقرار شده است و در پایان شهریورماه سفری به ایروان داشتیم که در آن با احزاب مختلف دیدار و تبادل نظر صورت گرفت. همچنین حزب مؤتلفه اسلامی در ایام سالگرد شهید سید حسن نصرالله در مراسم ویژه این مناسبت در لبنان حضور داشت و هیئتی سه‌نفره از سوی حزب به لبنان اعزام شد.

وی ادامه داد: در سفر لبنان شرکت کردیم و همچنین دیدارهای جانبی متعددی داشتیم، از جمله دیدار با سناتور پاکستانی و دبیر کمیسیون امنیت ملی آن کشور، اخیراً نیز دو اتفاق مهم رخ داده است؛ یکی از آن‌ها سفر هیئتی به ریاست دبیرکل حزب به چین و کره شمالی بود. این سفر ابعاد مختلفی داشت و به‌منظور شرکت در مراسم هشتادمین سالگرد تأسیس حزب کارگران کره انجام شد.

معاون بین‌الملل حزب موتلفه ادامه داد: حزب مؤتلفه اسلامی روابط دیرینه‌ای با حزب کارگران کره دارد و حدود شش ماه پیش، دعوت رسمی برای حضور در این برنامه دریافت کرده بود. پس از بررسی‌های لازم در شورای مرکزی حزب، تصمیم گرفته شد هیئتی برای حضور در این مراسم به پیون‌یانگ اعزام شود.

تهرانی یادآور شد: سفارت ایران در کره شمالی پس از دوران کرونا فعالیت چندانی نداشت و می‌توان گفت این سفر، یکی از نخستین برنامه‌های جدی بود که با مشارکت فعال طرف ایرانی برگزار شد. سطح دعوت و استقبال بسیار بالا بود و در جریان سفر نیز اتفاقات قابل توجهی رخ داد. حدود ۵۰ کشور برای حضور در این مراسم دعوت شده بودند.

وی گفت: یکی از نکات جالب این بود که وقتی هواپیمای حامل هیئت ایرانی از پکن به مقصد پیون‌یانگ رسید و به زمین نشست، میزبانان مراسم نام هیئت‌ها را به ترتیب برای استقبال رسمی اعلام می‌کردند. هیئت ایران سومین یا چهارمین گروهی بود که فراخوانده شد، و هنگامی که نام «هیئت جمهوری اسلامی ایران» از بلندگو اعلام شد، تمام حاضران در هواپیما بدون هماهنگی قبلی به‌صورت خودجوش شروع به تشویق کردند. این تشویق تا هنگام خروج هیئت ایرانی از هواپیما ادامه یافت.

تهرانی ادامه داد: در طول چهار تا پنج روز اقامت در پیون‌یانگ، در حاشیه برنامه‌ها و مراسم‌های مختلف، افراد و نمایندگان احزاب از کشورهای گوناگون از جمله آلمان، بلاروس و کشورهای آمریکای لاتین با هیئت ایرانی دیدار و ابراز علاقه و حمایت خود را نسبت به مواضع ایران، مقاومت مردم ایران و دفاع در برابر رژیم صهیونیستی اعلام کردند. بسیاری از آنان از موفقیت پاسخ موشکی ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی سخن گفتند و حتی در حاشیه مراسم‌هایی مانند رژه نظامی، با تلفن‌های همراه خود کلیپ‌هایی از موشک‌های ایرانی در حال پرواز را نشان می‌دادند و می‌گفتند که در طول جنگ ۱۲ روزه، اخبار مقاومت ایران را با دقت دنبال کرده‌اند.

وی افزود: در مجموع، حدود ۱۲ تا ۱۳ برنامه مختلف در پیون‌یانگ برگزار شد. بازدید از «کاخ خورشید» که اجساد مومیایی‌شده رهبران کره، آقای کیم ایل‌سونگ و آقای کیم جونگ ایل، در آن نگهداری می‌شود، از جمله برنامه‌های هیئت بود. سطح استقبال از هیئت حزب مؤتلفه اسلامی در همه مراحل بسیار بالا بود. در مراسم اصلی که آقای کیم جونگ اون سخنرانی داشتند، اعضای هیئت ایرانی در همان ردیفی نشستند که آقای مدودف و سایر روسای‌جمهور و نخست‌وزیران کشورهای دیگر حضور داشتند.

معاون بین‌الملل حزب موتلفه در رابطه با سفر دبیرکل حزب مؤتلفه به کره شمالی توضیح داد: در این مراسم، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در ردیف اصلی میهمانان و در کنار مقامات عالی‌رتبه کشورها مستقر بودند که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت ویژه حضور هیئت ایرانی در برنامه بود.

وی ادامه داد: در شب پایانی نیز ضیافت شامی به میزبانی رهبر کره برای هیئت‌های شرکت‌کننده برگزار شد. در حالی که از هر کشور تنها یک نفر دعوت شده بود، از هیئت ایرانی هر سه نفر دعوت رسمی دریافت کردند که بیانگر احترام و توجه خاص میزبان بود.

معاون بین‌الملل حزب موتلفه در همین رابطه افزود: در جریان رژه نظامی شب اختتامیه که با وجود بارش باران برگزار شد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت ارتش کره از یک مدل جدید پهپاد و موشک قاره‌پیما رونمایی کرد.

تهرانی گفت: در طول سفر، دیدارهای متعددی نیز انجام شد؛ از جمله دیدار میان دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی و رئیس کمیته مرکزی حزب کارگران کره، که نفر دوم حکومت محسوب می‌شود. همچنین در مسیر بازگشت، در پکن دیدارهای مهمی با مقامات چینی انجام گرفت.

معاون بین‌الملل حزب موتلفه اظهار کرد: در چین، هیئت حزب مؤتلفه اسلامی با آقای «شی‌جین»، معاون وزیر بین‌الملل حزب کمونیست چین، دیدار کرد. این ملاقات که قرار بود ۴۰ دقیقه طول بکشد، بیش از دو ساعت ادامه یافت و طی آن درباره توسعه همکاری‌های حزبی و روابط ایران و چین تبادل نظر شد. پیش‌تر نیز حزب مؤتلفه اسلامی جزو نخستین احزابی بود که انتصاب آقای «هاشین» به سمت وزیر بین‌الملل حزب کمونیست چین را تبریک گفته بود، و اخیراً پاسخی رسمی از سوی حزب حاکم چین دریافت کرد که در آن، توسعه روابط با حزب مؤتلفه اسلامی به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی یاد شده بود.

تهرانی عنوان کرد: در ادامه، دو دیدار نیز با سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین، برگزار شد. همچنین گفت‌وگوهایی با دبیر سرویس بین‌الملل شبکه جهانی CGTN انجام شد. این شبکه در جریان تجاوز ۱۲ روزه، بخشی از پوشش زنده خود را به مواضع ایران و حزب مؤتلفه اسلامی اختصاص داده بود و همکاری رسانه‌ای دو طرف در حال گسترش است.

تهرانی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری راجع به موضع حزب مؤتلفه اسلامی نسبت به فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» گفت: موضع حزب مؤتلفه کاملاً منطبق با موضع رسمی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس این موضع، آمریکا از سال ۲۰۱۸ و پس از خروج از برجام، هیچ مبنای حقوقی برای فعال کردن مکانیزم ماشه ندارد. همچنین کشورهای اروپایی نیز به دلیل عمل نکردن به تعهدات برجامی خود و ناکامی در اجرای سازوکارهایی مانند اینستکس، از نظر حقوق بین‌الملل صلاحیت استفاده از این ابزار را ندارند.

وی افزود: در زمینه مکانیزم ماشه، حزب مؤتلفه اسلامی اقداماتی انجام داده است؛ از جمله مکاتبه با حدود ۸۰ حزب اروپایی و آمریکایی برای تشریح دیدگاه‌های حقوقی ایران و تبیین غیرقانونی بودن فعال‌سازی این مکانیزم. این نامه‌نگاری‌ها از طریق ارتباط مستقیم میان دبیرکل‌های احزاب صورت گرفت و هدف آن روشنگری و مقابله با فضاسازی‌های سیاسی غرب در این خصوص بود.

وی در همین رابطه ادامه داد: حزب مؤتلفه اسلامی از احزاب همسو در کشورهای مختلف خواست تا در حد توان خود از اجرایی شدن مکانیزم ماشه جلوگیری کنند. این نامه‌ها حتی برای چند حزب در آمریکا نیز ارسال شد.

معاون بین‌الملل حزب موتلفه گفت: با توجه به روابط نزدیک حزب مؤتلفه با احزاب حاکم در چین و روسیه، تعاملاتی با این دو کشور انجام شد. هر دو طرف نیز معتقدند فعال‌سازی مکانیزم ماشه هیچ مبنای حقوقی ندارد و باید بی‌اثر شود. پس از اقدام اسمی غرب برای فعال‌سازی این سازوکار، روسیه و چین تلاش‌هایی در جهت بی‌اعتبار کردن آن آغاز کردند.

تهرانی گفت: به‌تازگی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست جنبش عدم تعهد بیانیه‌ای صادر کرد که در آن، بسیاری از کشورها مشروعیت مکانیزم ماشه را رد کردند. در همین راستا، روسیه اعلام کرده است که با پایان زمان برجام، قطعنامه‌های شورای امنیت دیگر اعتباری ندارند و ایران نیز تحریم‌های ناشی از آن‌ها را نمی‌پذیرد.

معاون بین‌الملل حزب موتلفه خاطرنشان کرد: در حوزه منطقه‌ای نیز تحولات امنیتی تازه‌ای در حال شکل‌گیری است. هنگام حضور هیئت مؤتلفه در پاکستان، پس از امضای پیمان امنیتی جدید میان عربستان و پاکستان، بسیاری از نخبگان و احزاب پاکستانی خواستار گسترش چنین پیمان‌هایی در منطقه شدند و بر ضرورت مشارکت ایران در این همکاری‌ها تأکید داشتند.

تهرانی گفت: در سفر اخیر به چین نیز طرف چینی بر حمایت از تقویت پیمان‌های امنیتی منطقه‌ای تأکید کرد و آمادگی پکن برای ایفای نقش تسهیلگر در شکل‌گیری چارچوب‌های جدید امنیتی با حضور ایران را اعلام نمود؛ نقشی مشابه آنچه پیش‌تر در نزدیکی روابط ایران و عربستان ایفا کرده بود.

معاون بین‌الملل حزب مؤتلفه دیپلماسی حزبی را بخشی از روابط بین‌المللی دانست و گفت: گرچه این نوع دیپلماسی رسمی محسوب نمی‌شود، اما نقشی نزدیک و گاه مؤثرتر از دیپلماسی رسمی دارد و از دیپلماسی عمومی نیز کارآمدتر عمل می‌کند.

تهرانی با اعلام اینکه با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات، مجموعه‌ای از فلش‌کارت‌ها تهیه شده که در چند کنفرانس اخیر نیز معرفی شدند، افزود: این کارت‌ها دو بخش دارند، بخش اول، معرفی شهرهای گردشگری ایران مانند اصفهان و شیراز به زبان‌های انگلیسی و عربی برای آشنایی مهمانان خارجی با جاذبه‌های ایران؛ بخش دوم، معرفی برخی از فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی همراه با زیرنویس عربی و انگلیسی و اطلاعات تولید آن‌ها، برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی ایران و در همین زمینه، کشور صربستان نیز علاقه‌مند شده است تا تعدادی از سریال‌های ایرانی را به زبان صربی دوبله و پخش کند.

وی تصریح کرد: این نوع فعالیت‌ها در کنار ارتباطات فرهنگی، شامل تعاملات سیاسی و اقتصادی نیز می‌شود و حزب مؤتلفه اسلامی در سفرهای خود تلاش دارد این سه حوزه را هم‌زمان پیش ببرد. تجربه نشان داده است که در بسیاری از کشورها، تأثیرگذاری روابط حزبی حتی بیش از دیپلماسی رسمی است، زیرا در چارچوب حزبی امکان گفتگو و همکاری آسان‌تر فراهم می‌شود که با گسترش روابط حزبی، باید نگاه جدی‌تری به ظرفیت‌های دیپلماسی حزبی در آینده داشت.