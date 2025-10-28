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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۰۸

ثبت ۹۱ حادثه کوهستان در مهرماه ؛ بیشترین حوادث در خوزستان و تهران

ثبت ۹۱ حادثه کوهستان در مهرماه ؛ بیشترین حوادث در خوزستان و تهران

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر اعلام کرد:در مهرماه امسال ۹۱ حادثه کوهستان در سراسر کشور به ثبت رسیده است که در جریان آن ۱۲۶ نفر دچار حادثه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گفت: از مجموع حادثه‌دیدگان، ۶۱ نفر مصدوم شدند و ۴۷ نفر توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی افزود: استان خوزستان با ثبت ۱۰ مورد، بیشترین تعداد حوادث کوهستان را در مهرماه به خود اختصاص داده است. پس از آن استان‌های تهران و مرکزی هرکدام با ۸ مورد و استان البرز با ۶ مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات همچنین در پایان بیان داشت: بیشترین مصدومان حوادث کوهستان نیز در استان‌های خوزستان با ۱۰ نفر، تهران با ۹ نفر و مازندران با ۵ نفر گزارش شده است.

کد مطلب 6637675

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