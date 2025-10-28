ثبت ۹۱ حادثه کوهستان در مهرماه ؛ بیشترین حوادث در خوزستان و تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گفت: از مجموع حادثه‌دیدگان، ۶۱ نفر مصدوم شدند و ۴۷ نفر توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی افزود: استان خوزستان با ثبت ۱۰ مورد، بیشترین تعداد حوادث کوهستان را در مهرماه به خود اختصاص داده است. پس از آن استان‌های تهران و مرکزی هرکدام با ۸ مورد و استان البرز با ۶ مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات همچنین در پایان بیان داشت: بیشترین مصدومان حوادث کوهستان نیز در استان‌های خوزستان با ۱۰ نفر، تهران با ۹ نفر و مازندران با ۵ نفر گزارش شده است.