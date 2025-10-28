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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۵۱

منیری:واژگونی خودرو در محور نیشابور به مشهد منجر به مرگ یک نفر شد

منیری:واژگونی خودرو در محور نیشابور به مشهد منجر به مرگ یک نفر شد

مشهد- مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: در پی واژگونی خودروی پژو در محور نیشابور به مشهد راننده در دم جان باخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی منیری اظهار کرد: در پی اعلام مرکز EOC مبنی بر واژگونی خودروی پژو در کیلومتر سی محور نیشابور به مشهد، دو تیم از نجاتگران پایگاه امداد و نجات جاده‌ای امام رضا (ع) با خودروی تخصصی ست نجات و آمبولانس سریعاً به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضویافزود: در این سانحه متأسفانه راننده خودرو در دم جان باخته بود که نجاتگران ابتدا با تثبیت و ایمن سازی صحنه سانحه، با استفاده از تجهیزات تخصصی ست نجات، نسبت به رهاسازی فرد متوفی اقدام کرده و فرد فوتی تحویل مراجع ذیربط شد.

کد مطلب 6637705

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