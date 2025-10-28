منیری:واژگونی خودرو در محور نیشابور به مشهد منجر به مرگ یک نفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی منیری اظهار کرد: در پی اعلام مرکز EOC مبنی بر واژگونی خودروی پژو در کیلومتر سی محور نیشابور به مشهد، دو تیم از نجاتگران پایگاه امداد و نجات جاده‌ای امام رضا (ع) با خودروی تخصصی ست نجات و آمبولانس سریعاً به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضویافزود: در این سانحه متأسفانه راننده خودرو در دم جان باخته بود که نجاتگران ابتدا با تثبیت و ایمن سازی صحنه سانحه، با استفاده از تجهیزات تخصصی ست نجات، نسبت به رهاسازی فرد متوفی اقدام کرده و فرد فوتی تحویل مراجع ذیربط شد.