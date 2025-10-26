میش مست: ترافیک در آزادراه شهید شوشتری پرحجم گزارش شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین میش مست اظهار کرد: صبح یکشنبه ترافیک صبحگاهی در در بزرگراه مشهد-چناران در مسیر رفت و برگشت تا محدوده پل گلبهار و ترافیک خروجی در آزادراه شهید شوشتری پرحجم و روان گزارش شده است.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: ۲ حادثه واژگونی خودرو در جاده‌های خراسان رضوی واقع در ملک آباد-تربت حیدریه و شهید شوشتری مشهد طی روز گذشته سه کشته بر جا گذاشت.

وی گفت: بر اثر واژگونی خودرو در جاده ملک آباد- تربت حیدریه راننده آن و سرنشین دیگر این خودرو جان باختند.

میش مست بیان کرد: همچنین بر اثر واژگونی خودروی وانت نیسان در آزادراه شهید شوشتری راننده آن جان باخت.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی شمار تصادفات خسارتی در جاده‌های استان را ۱۵ فقره عنوان کرد و گفت: در اثر وقوع پنج فقره تصادف جرحی در جاده‌های استان نیز هشت نفر مصدوم شدند.