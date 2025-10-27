میش مست:سوانح رانندگی در خراسان رضوی ۲ فوتی و ۹ مجروح برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین میش‌مست اظهار کرد: بر اثر تصادف عصر روز گذشته یک دستگاه موتورسیکلت با پراید در جاده باخرز به زاوه راکب موتورسیکلت و راننده پراید جان باختند و سه سرنشین دیگر پراید به طور سطحی مصدوم و سرپایی در محل مداوا شدند.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی تعداد تصادفات خسارتی جاده‌های استان را در این روز ۱۱ فقره عنوان کرد و گفت: دیروز ۶ فقره تصادف جرحی نیز در استان روی داد که در آنها ۹ نفر مجروح شدند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در مسیر نیشابور به مشهد و آزاد راه شهید شوشتری - مشهد پرحجم و در مسیر مشهد - چناران تا محدوده پل گلبهار نیز نیمه سنگین است.