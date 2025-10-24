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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۵۴

وزیر ورزش در حال ورزش روز جمعه + عکس

وزیر ورزش در حال ورزش روز جمعه + عکس

وزیر ورزش و جوانان در شهر بناب دوچرخه سواری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی که امروز جمعه در مراسم مراسم اختتامیه بیست و چهارمین دوره همایش «بناب شهر دوچرخه ایران» شرکت کرده بود، در کنار سایر شرکت کنندگان سوار بر دوچرخه شد و مسیری را رکاب زد.

وزیر ورزش در حال ورزش روز جمعه + عکس

وزیر ورزش در حال ورزش روز جمعه + عکس

وزیر ورزش در حال ورزش روز جمعه + عکس

وزیر ورزش در حال ورزش روز جمعه + عکس

وزیر ورزش در حال ورزش روز جمعه + عکس

دوچرخه سواری بخشی از فرهنگ مردم بناب است و هر ساله همایش بزرگ دوچرخه سواری ایران را با حضور گسترده مردم این شهرستان برگزار می کند. بناب با ۱۵۰ هزار نفر جمعیت در ۱۱۰ کیلومتری تبریز مرکز آذربایجان شرقی و در جنوب این استان واقع شده و با دارا بودن بیش از ۴۰ هزار دستگاه دوچرخه، مهد دوچرخه سواری کشور است.

کد مطلب 6632464

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