وزیر ورزش در حال ورزش روز جمعه + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی که امروز جمعه در مراسم مراسم اختتامیه بیست و چهارمین دوره همایش «بناب شهر دوچرخه ایران» شرکت کرده بود، در کنار سایر شرکت کنندگان سوار بر دوچرخه شد و مسیری را رکاب زد.

دوچرخه سواری بخشی از فرهنگ مردم بناب است و هر ساله همایش بزرگ دوچرخه سواری ایران را با حضور گسترده مردم این شهرستان برگزار می کند. بناب با ۱۵۰ هزار نفر جمعیت در ۱۱۰ کیلومتری تبریز مرکز آذربایجان شرقی و در جنوب این استان واقع شده و با دارا بودن بیش از ۴۰ هزار دستگاه دوچرخه، مهد دوچرخه سواری کشور است.