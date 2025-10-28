https://mehrnews.com/x39rBY ۶ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۵۸ کد مطلب 6637783 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۶ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۵۸ فیلم عملیات دستگیری و اعتراف تروریستهای حمله به پاسگاه گوهر کوه تفتان زاهدان - عوامل دخیل در حمله تروریستی به پاسگاه انتظامی گوهرکوه شهرستان تفتان دستگیر شدند. دریافت 39 MB کد مطلب 6637783 کپی شد مطالب مرتبط دستگیری و اعتراف تروریست های حمله به پاسگاه انتظامی گوهرکوه عدیلی: ۷۰ هکتار زمین روستای کرمبل فقیر آماده واگذاری به روستاییان است شهادت یکی دیگر از بسیجیان مصدوم حمله تروریستی جاده خاش برخی از پزشکان و مراکز درمانی از قرارداد با بیمه شانه خالی میکنند مراسم خاکسپاری شهید محمدعلی پیواسته در نیمروز برگزار شد برچسبها حمله تروریستی تفتان نیروی انتظامی
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