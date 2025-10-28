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۶ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۵۸

فیلم عملیات دستگیری و اعتراف تروریست‌های حمله به پاسگاه گوهر کوه تفتان

فیلم عملیات دستگیری و اعتراف تروریست‌های حمله به پاسگاه گوهر کوه تفتان

زاهدان - عوامل دخیل در حمله تروریستی به پاسگاه انتظامی گوهرکوه شهرستان تفتان دستگیر شدند.

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کد مطلب 6637783

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