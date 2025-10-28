دستگیری و اعتراف تروریست های حمله به پاسگاه انتظامی گوهرکوه

به گزارش خبرگزاری مهر، عوامل دخیل در حمله تروریستی به پاسگاه انتظامی گوهرکوه شهرستان تفتان، با تلاش مستمر و هوشمندانه نیروهای امنیتی و انتظامی استان شناسایی و دستگیر شدند.

این افراد پس از دستگیری، در بازجویی‌های اولیه به نقش مستقیم خود در کمین ناجوانمردانه خود علیه نیروهای انتظامی اعتراف کردند.

در بخش‌هایی از فیلم دستگیری تروریست‌ها، صحنه‌هایی از عملیات دقیق و موفق نیروهای امنیتی در شناسایی و دستگیری این عناصر تروریستی و کشف سلاح‌ها و تجهیزات آن‌ها به نمایش درآمده است.

گفتنی است، سال گذشته دو واحد گشت انتظامی در مسیر بازگشت به پاسگاه گوهرکوه شهرستان تفتان در کمین تروریست‌ها قرار گرفتند که طی آن، ۱۰ نفر از کارکنان انتظامی و سربازان وظیفه به فیض شهادت نائل آمدند.