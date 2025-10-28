https://mehrnews.com/x39rCg ۶ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۴۲ کد مطلب 6637797 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۶ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۴۲ بسته خبری شبانه ۶ آبان ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۴ می پردازیم. دریافت 11 MB کد مطلب 6637797 کپی شد مطالب مرتبط دستگیری و اعتراف تروریست های حمله به پاسگاه انتظامی گوهرکوه بسته خبری ششم آبان ماه خبرگزاری مهر کردستان عدیلی: ۷۰ هکتار زمین روستای کرمبل فقیر آماده واگذاری به روستاییان است مراسم خاکسپاری شهید محمدعلی پیواسته در نیمروز برگزار شد سیستان و بلوچستان آماده مراسم معنوی اعتکاف میشود برچسبها خبرگزاری مهر بسته خبری زاهدان
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